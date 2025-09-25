Voz Comunitaria | En la parte alta de Sierra Maestra tienen más de una década sorteando obstáculos para que les llegue agua

Quienes residen en las zonas más altas del sector Sierra Maestra de Puerto La Cruz superan una cantidad notable de obstáculos constantemente para que les llegue agua potable a sus viviendas.

Y es que a pesar de que el recurso natural es suministrado hacia la comunidad con cierta frecuencia, hay varias calles como la Guaicaipuro y Bella Vista, donde no sube el líquido, a menos que sea instalada una bomba hidráulica.

De acuerdo con la información aportada por vecinos consultados, esta realidad la viven desde hace 15 años, aproximadamente, y hasta ahora ninguna autoridad ha dado con una solución real.

"Esto es un problema de hace mucho tiempo. Aquí subía el agua hace 15 años, pero después empezó a llegar sólo a las partes bajas, y por esa razón, junto a otros vecinos, hicimos un empalme en una toma que está en la calle Democracia e instalamos un sistema de bombeo que beneficia a unas 90 casas de la calle Guaicaipuro y parte del cerro que está más arriba", relató el morador Omar Almerida.

El señor explicó que con el sistema que colocaron se surten diariamente entre 10 y 15 viviendas y trabajan por ciclos.

"A unos les toca el lunes, luego a otras viviendas el martes y así sucesivamente. Las personas agarran agua cada siete días y ya cada uno sabe cuándo le toca. Generalmente uno se levanta de madrugada para agarrar agua, ya que son dos horas nada más. Ojalá las autoridades pudieran solucionar esto, que el agua llegara a las viviendas sin necesidad de este bombeo y que uno pagara por su servicio", acotó.

La mayoría de habitantes cuenta con tanques

Calamidad

El vecino William Marín, quien estaba instalando una bomba hidráulica en unas de las tomas de la parte baja del sector el día que el equipo de El Tiempo estuvo en la zona, aseguró que hay habitantes que se ven obligados a instalar más de un equipo para que el recurso llegue a sus casas.

"Aquí el mínimo pega dos, tres o cuatro bombas, mientras que el máximo instala hasta seis o siete para poder tener agua en su casa. Esta es una situación complicada que hemos vivido durante muchos años y la gente de Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) no nos ha resuelto nada. Si no madrugamos no agarramos agua el día que nos toca", alertó el ciudadano, quien está desempleado en estos momentos.

El residente agregó que cuando se les agota el agua almacenada les toca comprar el líquido a los camiones cisternas o, si no hay suficiente recursos económicos, adquirir botellones que ofrecen en los comercios y bodegas.

Las bombas hidráulicas son el "salvavidas" de más de un residente

Otro obstáculo

A todo esto hay que sumarle que cuando hay fallas en el servicio eléctrico se complica aún más la situación, ya que no se pueden encender las bombas para subir el agua hacia la parte alta de Sierra Maestra.

Este factor ha dejado sin el recurso a más de uno el día que le toca abastecerse, según el sistema de distribución establecido por los propios residentes.

"Y lo peor es que a veces sí tenemos luz en la parte alta, pero si no hay en la calle Democracia no se puede subir el agua. También hemos tenido casos en los que sí hay luz en la calle Democracia, pero en la Guaicaipuro no y todo eso afecta", expresó una vecina quien prefirió no identificarse por temor.

Los habitantes consultados exhortan a las autoridades locales a que retomen el proyecto de distribución de agua potable mediante el tanque ubicado en El Gran Maguey, pues consideran que esto solucionará el suministro del recurso en todas las zonas del sector porteño.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez