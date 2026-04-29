Voz Comunitaria | En la Fundación Mendoza exigen reparación de canal de aguas servidas

Habitantes de la Manzana 28 de la séptima etapa de la Fundación Mendoza, en Barcelona, expresaron su preocupación ante el descuido del canal cloacal, el cual necesita mantenimiento constante y suele desbordarse en temporadas de lluvia.

También señalan el mal estado de las calles aledañas al cauce, así como el de la cancha y la capilla local.

El vecino Hernando Rojas se encarga de mantener limpia y óptima la vía, que es transitada por un centenar de personas al día. Rojas resaltó que el vecindario no cuenta con un apoyo directo del gobierno. “La última limpieza que hicieron fue hace aproximadamente un año. Nosotros como vecinos tenemos pensado hacer una especie de balsa para poder sanear esas áreas y poderlas limpiar. Ya vienen las lluvias”.

Más problemas

Advirtió que con las precipitaciones, las calles se inundan por el alto volumen de maleza, contaminación y falta de mantenimiento. Se refirió al mal estado de la cancha, la cual es usada por personas de todas las edades especialmente de tarde y noche.

“Todo eso ya lo tenemos canalizado, ahora necesitamos es el apoyo de entes como la alcaldía” comentó Freddy Dunn, vocero de la mesa técnica de agua de la comunidad, refiriéndose al estado de la cancha y el canal.

Afirmó que los organismos del Estado han brindado apoyo ocasional con la limpieza, pero que falta mantenimiento con la estructura del canal de aguas servidas y una reparación del colector cloacal, el cual ha estado en mal estado desde hace más de cinco años.

Aclaró que ha habido reuniones recientes con personal de la Alcaldía de Barcelona para tratar temas de la limpieza del canal y las reparaciones de la cancha local.

Hizo mención a la falta de pintura, al pavimento en mal estado y a la carencia de mallas metálicas para el recinto deportivo, así como de alumbrado.

Años sin ver asfalto nuevo

“En lo que va de gobierno, jamás”, así se refirió Alejandro Quijada, habitante de la Fundación Mendoza sobre la última vez que asfaltaron en la séptima etapa. “Así tal cual pasa con la recolección de los desechos del canal. Limpian y más nunca quitan esos escombros de ahí”.

Añadió que otro problema reciente son las fluctuaciones eléctricas en la zona, que han perjudicado equipos eléctricos de toda la séptima etapa. Ha conocido de vecinos que han perdido neveras y unidades de aire acondicionado con los bajones.

Barcelona / Stefano Liberale