Voz Comunitaria | En la calle Perú de Carúpano piden reparación de alcantarilla (+Fotos)

En una verdadera guillotina para los vehículos que circulan por la zona, se convirtió una alcantarilla deteriorada en la intersección de las calles Perú con Güiria, en pleno centro de Carúpano, en el estado Sucre.

Los vecinos tuvieron que colocar cauchos viejos en los huecos para evitar accidentes, porque, según relató un habitante, cayeron hasta 15 carros desprevenidos.

María Romero, una de las residentes de la calle Perú, a dos cuadras del terminal de Carúpano, dijo que la vía está muy deteriorada en ese tramo, y lo de las alcantarillas ya lleva unos dos años.

Testimonio

Víctor Figueroa, cuya casa está ubicada en plena esquina, donde está la alcantarilla rota, dijo que el problema ya lleva tiempo y se quejó de que es un mal que se repite por toda la ciudad. “Carúpano está muy mal en materia de aceras, cunetas, aguas negras, eso está terrible en todo el casco de Carúpano”.

Dijo que desde la alcaldía, que es el ente encargado, no tienen un plan para todo el municipio, “porque esto no es sólo aquí. Esto ya tiene más de dos años”.

El vecino reseñó que una vez tuvo que auxiliar a varios conductores que cayeron en los huecos y le explotaron los cauchos.

Aprovechó para pedir una acción más sostenida con los servicios públicos del centro de Carúpano y puso como ejemplo el tema del abastecimiento de agua dulce por El Carupanero, que recibieron por 15 días y luego se las quitaron y siguieron con la dotación de agua salobre.

Plan

El director de Infraestructura de la Alcaldía de Bermúdez, Miguel Higuerey, informó que sí hay un plan de sustitución de alcantarillas averiadas, para lo cual tienen una lista en ejecución.

De hecho, precisó que aparte de esa tapa rota hay otra en la salida de la calle san Félix y otra frente a la sede de la policía estadal.

El plan sustituyó alcantarillas en la urbanización Manuel Salvador Salinas, al sur de Carúpano, esta semana.

Sin embargo, señaló que para las del centro están a la espera de materiales para la construcción de las rejillas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano