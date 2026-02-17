Voz Comunitaria | En Fundación Mendoza temen que construcción de la alcaldía empeore su sistema de cloacas

Habitantes de la urbanización Fundación Mendoza de Barcelona manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que su sistema de cloacas empeore con la construcción de un colector que ejecuta la alcaldía del municipio Simón Bolívar, en beneficio de quienes viven en el conjunto residencial Alba Rosa, en el sector Boyacá 1.

Pese a que el comienzo de la obra fue anunciado a principios de febrero por la alcaldesa Sugey Herrera, la vocera de servicios públicos del consejo comunal Fundación Mendoza Etapa 1, Nellys de Márquez, indicó que ellos se enteraron fue el pasado sábado 14, por la denuncia de un vecino.

"Si los consejos comunales somos el gobierno comunitario y participativo ¿Por qué no notificaron sobre la construcción? El colector atraviesa un terreno que al parecer es de una planta de televisión y va a descargar en la boca de visita de la entrada al colegio La Consolación. Pero nosotros desde hace varios años tenemos ocho colectores caídos que han quedado en espera para reparación y nos preocupa que esto agrave la situación", expresó la vocera vecinal.

La señora de Márquez añadió que son alrededor de 1.500 casas las que están en riesgo de ser afectadas, en caso de que se termine la obra sin ejecutar las reparaciones necesarias en el resto del sistema de aguas servidas de la zona.

"Todo esto sin contar a las viviendas que tienen los cachimbos colapsados. Aquí parece que se está trabajando al revés porque a quienes viven en Alba Rosa les debían garantizar el funcionamiento de todos los servicios públicos antes de permitir la ocupación", manifestó la mujer.

Conciencia

Mónica Martínez, vecina que suele verse perjudicada por las fallas de uno de los ocho colectores antes mencionados, dejó claro que nadie se opone a que se realice la obra. Acotó que lo que piden es estar seguros de la factibilidad de la construcción, pues no quieren que el alivio de unos se convierta en el tormento de otros.

Una opinión parecida expuso Marta Matos, quien lleva más de una década lidiando con cloacas derramadas cerca de su hogar en la avenida Tejera París, ubicada en paralelo a la Av. Jorge Rodríguez (antigua Intercomunal). Añadió que lo mismo se ve en la Av. Pastor Oropeza y en algunos tramos de la Raúl Leoni.

"Esta situación la hemos reportado a Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) en muchas oportunidades y todavía nada de solución. Cuando llueve todos los puntos donde hay fugas de agua empeoran y no se puede ni caminar por ahí, además de que se va deteriorando la carretera por la constante presencia de agua", aseveró.

Trabajo

Vecinos recordaron que semanas atrás la alcaldía ejecutó la reparación de un colector caído en la calle 8 de la primera etapa de Fundación Mendoza, aunque supuestamente dejaron el trabajo a medias. Puntualizaron que no se hizo una buena compactación del terreno y por eso algunas plancha de concreto comenzaron a ceder, empeorando las condiciones viales.

Presumen que esa labor se hizo con la finalidad de preparar el camino para lo que ahora se realiza, pues, por lo que han visto, el nuevo colector estará unido a la red de la urbanización. No obstante, insistieron en que todavía faltan varios tramos de tubería por sustituir para que el sistema de cloacas funcione de manera correcta.

Llamado

Nellys de Márquez aseguró que los vecinos han realizado asambleas para tratar el tema y como mínimo esperan que la alcaldía les explique la situación, bien sea para sugerir opciones que no los ponga en riesgo o llamar a la calma a los vecinos si la planificación es la correcta.

"Hay gente a la que se le derraman las cloacas en el frente de su casa y otros que no pueden ni bajar la poceta por los colectores caídos. Entonces ahora tenemos esta obra que nos preocupa altamente, ya que cabe la posibilidad de que esto empeore", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo