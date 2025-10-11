Voz Comunitaria | En Fundación Mendoza piden la sustitución de un transformador

Habitantes del sector Fundación Mendoza, en Barcelona, específicamente de la manzana 2 de la primera etapa, piden con urgencia la sustitución de un transformador que se quemó un par de semanas atrás.

Nellys de Márquez, vocera comunal, dijo que por esta situación se ven afectadas 22 viviendas. Agregó que el 85% de las personas que viven en esa zona son de la tercera edad, y dos de ellas sufren una enfermedad terminal, por lo que consideran el problema como una emergencia humanitaria.

Vale recordar que este viernes 3 de octubre la alcaldía del municipio Simón Bolívar informó sobre la sustitución de 10 transformadores en diferentes comunidades. Dicha acción, que ameritó una inversión de más de 4 millones de bolívares, es lo que los moradores de Fundación Mendoza esperan que se replique allí.

Panorama delicado

Mirian de Unda, una de las vecinas afectadas, comentó que su esposo padece una enfermedad que está en etapa terminal y añadió que el tema del servicio eléctrico no contribuye para la tranquilidad que debería tener.

"Él tiene 85 años y está pasando trabajo porque, además de las dolencias, se suma esto de la luz. Él no tiene tranquilidad, con las piernas hinchadas por la retención de líquido tenemos que pasarlo de la sala al cuarto y viceversa. De verdad necesitamos una solución", expresó la señora.

De igual manera Nellys de Márquez indicó que la situación ya fue reportada a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero de momento no tienen respuesta.

La mujer precisó que están en esa situación desde el 27 de septiembre. Acotó que en esos días personal de Corpoelec se acercó al sitio para un chequeo y les dijeron que el equipo estaba quemado, al igual que tres pararrayos que también necesitan ser reemplazados.

Solución paulatina

La alcaldía de Barcelona informó en boletín de prensa que sustituyeron transformadores en 10 comunidades, entre las que se encuentran Boyacá IV, Tronconal III, Corea, Guamachito, Barrio Sucre, entre otras.

Barcelona/ Javier A. Guaipo