Voz comunitaria | En Fray Juan de Mendoza de Píritu piden que cesen las fallas eléctricas (+Video)

Las necesidades colectivas en el sector Fray Juan de Mendoza de Píritu, ubicado en la zona oeste del estado Anzoátegui, son diversas. Sin embargo, los habitantes solicitan como prioridad, que cesen las constantes fallas eléctricas.

"A cada ratico se va la luz quemando los aparatos. A nosotros se nos quemó un aire y esas son pérdidas que uno tiene, que cómo hace uno para recuperarse", expresó Ricardo Culpa.

De acuerdo a Culpa, desde hace más de un año se ven afectados por los cortes, pero en las últimas semanas se elevaron más. Por lo menos durante la visita que realizó el equipo de El Tiempo, los habitantes sufrieron una interrupción.

"Ahora es a cada ratico y en las noches es fijo que se vaya. Aquí viven niños y personas mayores como yo, que nos vemos más afectados. La luz es lo que nos tiene más fregados", resaltó Culpa.

Josefina Querecuto, otra de las residentes, coincidió en que este problema es el que más los aqueja y no sabe si se trata de un racionamiento o algo en concreto porque han pasado hasta 12 horas sin el servicio.

"La necesidad que nosotros tenemos por aquí ahorita es la luz, porque hay varios postes que no tienen luz, nos gustaría un asfaltado por esta calle. Ahora se nos va la luz todas las noches. El llamado es para que nos vengan a resolver este problema, porque para otros sectores la luz no se va y aquí sí", comentó Querecuto.

María del Valle Quiaro también coincidió en las fallas eléctricas que se presentan en el sector, pero mencionó que en el tema del alumbrado público les han estado solucionando, colocando cuatro lámparas recientemente.

De igual manera, elevó su voz a las autoridades, especialmente de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), para que les brinden atención a este servicio. Y es que, a pesar de que cuentan con agua potable con regularidad, en comparación con otros sectores, al parecer, se pierde por el deterioro en las tuberías.

Indicó que uno de los puntos más críticos está por el puente que está en la entrada de la comunidad, cuya estructura, supuestamente, se ha visto afectada.

Espera que la nueva alcaldesa Lucía Córdova solucione muchos problemas que presentan en la comunidad. Aseguró que cuando era candidata presentó un "buen proyecto", por lo que desean que lo cumpla.

Según Quiaro, ahorita en la comunidad están contentos porque desde la gobernación les han brindado respuesta al tema de salud, con la recuperación del ambulatorio.

Mencionó que este fue uno de los proyectos planteados en la Consulta Popular que resultó ganador. Es por eso que aprovechó la oportunidad de invitar a la población a que sea más receptiva con estas convocatorias.

Barcelona / Elisa Gómez