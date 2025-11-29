Voz Comunitaria | En el sector Las Peñas del municipio Bolívar solicitan solución a los problemas colectivos (+Fotos)

Habitantes del sector Las Peñas, ubicado en la parroquia Naricual del municipio Simón Bolívar, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a solucionar, los diversos problemas colectivos.

Consultados manifestaron que les gustaría que se trabaje, en primer lugar, en la recuperación de la vialidad, debido a que tiene algunos huecos y el asfalto desgastado en varios tramos, afectando el paso vehicular.

Relataron que la situación se presenta desde hace más de cinco años y hasta ahora, sólo han existido promesas en torno a la rehabilitación.

Prioridad

"La prioridad de este caserío es principalmente la vía de penetración, la carretera, saliendo de Naricual para acá porque eso no sirve para nada. La alcaldesa nos prometió que la iba a reparar, no ha puesto nada, no hemos visto nada", fue lo primero que expresó Roberto Antonio Rodríguez.

En segundo lugar, Rodríguez solicitó que funcione mejor el transporte público, debido a que hay días en que, supuestamente, pasan muchas horas esperando que entre a la comunidad.

"Los lunes eso es imposible, entonces, la gente se va aquí a pie hasta el crucero de Aragüita para poder abordar una unidad, un trayecto de casi tres kilómetros", resaltó Rodríguez.

Juan Rondón, otro de los residentes, aseguró que el estado de la vialidad ha sido la principal queja de los transportistas que deben cubrir la ruta desde la plaza San Felipe de Barcelona a Aragüita, desviándose primero hacia Las Peñas hasta llegar a Las Minas.

"A veces es entendible que la vía para Aragüita está en buen estado y para acá, desde que comienza es subida y deterioro. Ellos (conductores) dicen que los cauchos y los amortiguadores se desarman por los huecos y eso ha influido a que pocos se metan para acá", dijo Rondón.

Atención

En la comunidad solicitan que se trabaje en la corrección y el mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, para que el servicio funcione mejor.

"La luz eléctrica, las guayas, eso parece un rosario, ese que las personas utilizan para rezar los rosarios a los muertos, hay empates por todos lados", resaltó Rodríguez.

Similar opinión compartió Rondón, quien instó a los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a abocarse a realizar un buen trabajo en la comunidad.

De igual manera, a los vecinos les gustaría contar con un centro de salud que esté dotado de todos los servicios, para acudir ante alguna urgencia.

"Ahorita si ocurre algo, tenemos que salir a buscar un carro, si no hay aquí tenemos que ir a Las Minas, para ir al centro de salud más cercano que es Naricual o directamente al hospital Razetti, porque a veces en Naricual no hay nada para atender. En las Minas hay un ambulatorio, pero no funciona para una emergencia", agregó Rondón.

Agua

De igual forma, los habitantes solicitaron que se trabaje en el abastecimiento de agua por tubería.

"En la comunidad hay un tanque desde hace tiempo y nosotros tenemos tubería instalada pero no está funcionando. Creo que faltan unas mangueras para agarrar el agua del río, por lo que sería agua cruda. Por lo menos nosotros por aquí, nos surtimos del manantial que tiene un vecino, porque las cisternas para acá no se meten", opinó Mercedes Ruiz.

Rodríguez indicó que la comunidad adquirió una bomba este año, pero faltan algunas adaptaciones para comenzar el bombeo, por lo que pidió apoyo gubernamental para que se culmine este trabajo.

Barcelona / Elisa Gómez