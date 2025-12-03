Voz Comunitaria | En el sector La Laguna del municipio Bolívar solicitan que mejoren la vialidad

Habitantes del sector La Laguna, ubicado en la parroquia El Pilar, en el municipio Simón Bolívar, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a mejorar la vialidad, así como el funcionamiento de los servicios públicos.

Un tramo con tierra es el que le da la bienvenida a la única calle de la comunidad, seguidamente de un asfalto desgastado en varias partes.

De acuerdo a consultados, este panorama se vive desde hace más de cuatro años afectando, especialmente, el acceso vehicular.

Luis Carlos Negrón mencionó que desde hace unos seis meses no son abastecidos con agua por tubería y la situación empeoró más con el humo tóxico que se percibió en la comunidad el pasado 6 de noviembre, tras un incendio que se registró en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, causando contaminación en el ambiente.

Se conoció que a raíz de este incidente, a la población la han surtido en dos oportunidades con agua potable de forma gratuita, permitiéndoles recargar cinco tambores por casa.

"Sería bueno que de vez en cuando vinieran, no sólo cuando ocurra un problema. Que siempre estén pendiente con la cuestión de salud y de lo que estamos viviendo con el agua. Que de vez en cuando nos traigan una cisterna, como lo están haciendo ahora", pidió Negrón.

Otros

Luis Cedeño, otro de los habitantes de la comunidad, también elevó su voz para que se recuperen, principalmente, las condiciones de la vialidad. También manifestó que la electricidad se les suele ir en ocasiones.

Aprovechó para solicitar que se trabaje en la recuperación de la laguna, por la cual lleva el nombre el sector, la cual está seca actualmente.

"Me gustaría que a la laguna la dragaran para ver si agarra agua, aunque sea para los animales, falta una maquinaria para que trabaje en la profundidad", pidió Cedeño.

Alcenis Maraguacare también se sumó para reiterar todas estas peticiones, especialmente la del agua, para que las cisternas los sigan abasteciendo gratuitamente, mientras se soluciona el problema que presentan para el servicio por tubería.

Instó a las autoridades a verificar qué es lo que realmente ocurre con esta presa, para que se restablezca la distribución.

Alternativa

Maraguacare dijo que antes se aliviaban con las lagunas cuando existía, hace más de 20 años, un programa gubernamental que se encargaba del mantenimiento.

"Por el plan Lagunero venían de allá de Barcelona, por parte de la gobernación, de la alcaldía, limpiaban eso, lo dragaban y uno se mantenía con esa agua. Ahora no tenemos eso", aseguró.

Maraguacare solicitó que se sustituyan las lámparas del alumbrado público que se encuentran quemadas y que en la entrada, en el tramo de tierra, se construya una batea de pavicreto con un canal embaulado, porque en este punto se estanca el agua pluvial, hasta que corre a la laguna.

Barcelona / Elisa Gómez