Voz comunitaria | En el sector La Laguna de San Mateo padecen deficiencias de agua y luz

Habitantes del sector La Laguna en San Mateo, municipio Libertad, zona centro del estado Anzoátegui, señalaron que padecen deficiencias con el servicio de agua y algunos con la luz.

Explicaron que, como en casi toda la población, el recurso hídrico es distribuido en ciclos. Sin embargo, hay hogares donde solamente cuentan con el líquido los sábados, por lo que tienen que almacenar todo lo que puedan y tratar de usar lo mínimo para que les alcance la semana completa.

Al menos esa es la realidad en el hogar de Ángel Bravo, quien además indicó que quienes viven en la intersección entre las calles La Laguna y Santa Elena no cuentan con electricidad 220v desde hace varios meses por la explosión de un transformador.

"Tenemos que racionar el agua y en caso de que se acabe no nos queda de otra, sino comprar. Los de los camiones cisternas cobran 200 bolívares por la recarga de un tambor, pero no siempre se puede pagar", comentó.

Fallas eléctricas

Luis Quijada también habló sobre las fallas eléctricas que tienen entre las calles La Laguna y Santa Elena. Según dijo, del banco de tres transformadores que tienen en plena intersección solo funciona uno desde hace seis meses, aproximadamente.

"El aparato explotó y dañó el de al lado. Incluso aquella vez estuvo botando aceite, lo que era un peligro. Desde eso estamos sin luz 220v y entre otras cosas no se pueden encender los aires acondicionados", expresó el individuo, quien acotó que son más de 20 casas las afectadas.

Otros vecinos añadieron que con frecuencia sufren apagones que pueden durar horas, lo que empeora su calidad de vida, sobre todo en personas que, como el señor Bravo, tienen problemas de salud.

Mejora de calles

Francisco Bonilla es uno de los habitantes de La Laguna que asegura que los servicios públicos funcionan normal y no tienen mayor queja sobre ellos, aunque sí sugieren reforzar el alumbrado público en algunas calles.

Comentó que hay tramos de la calle La Laguna que parecen una "boca de lobo", por lo oscuros que quedan en las noches. Aunado a eso, cree que se puede mejorar la vialidad con al menos un plan de bacheo para tapar algunos huecos que se han formado en los últimos meses.

San Mateo/ Javier A. Guaipo