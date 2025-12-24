Voz Comunitaria | En el sector José Antonio Anzoátegui de Barcelona necesitan atención gubernamental (+Fotos)

Habitantes del sector José Antonio Anzoátegui del barrio Simón Bolívar I, ubicado en la zona sur de Barcelona, claman atención del gobierno para que solucionen las diferentes debilidades colectivas que presentan.

Solicitaron que se trabaje en la recuperación de los servicios públicos como el sistema eléctrico y el abastecimiento de agua potable por tubería.

Relataron que desde hace, aproximadamente, nueve años tienen un banco de transformadores dañado en la calle Esperanza, surtiéndose la comunidad de un equipo que está en la vía Principal.

"Hacen falta los tres transformadores para que el sistema pueda funcionar mejor. A mí se me quemó el microondas y la nevera. Se me han quemado muchas cosas por la deficiencia que hay y lo que dicen en la comunidad es que la solicitud fue realizada, pero todavía no hay respuesta. Por ese problema, también se quemaron todo ese poco de lámparas del alumbrado público, todo esto es una oscuridad horrible desde hace meses", expresó Irma Mejías.

En cuanto al agua, los vecinos manifestaron que la envían por tubería cada 15 días, por aproximadamente dos días, sobre todo en horas de la madrugada.

"Las personas que no tenemos bomba tenemos que esperar a ver si nos llega o pedir el favor para llenar nuestros envases, porque la opción más segura es con bomba. A veces tenemos que comprarle a las cisternas el tambor en Bs 400, dejar de comprar una cosa para pagar el agua, porque este precio es demasiado caro", comentó Doris Gil.

Obras

Residentes solicitaron la recuperación de la cancha deportiva, la cual tiene las bases de hierro deterioradas, desde hace más de dos años.

"Se han hecho peticiones varias veces porque la cancha está cediendo, ya que los tubos de abajo están comidos. Han venido, han visto, se han metido proyectos, pero nada. Eso tiene años así por la falta de mantenimiento, pero así juegan los niños", relató Carmen Guillén.

Pidió que sea atendido el espacio que está al lado, considerado como un estadio, aunque carece de las condiciones adecuadas. Está lleno de maleza.

"Tenemos un estadio y nunca se le ha hecho nada. Requiere que lo limpien, lo acondicionen, le coloquen alumbrado, todas las cosas necesarias para que funcione", resaltó Guillén.

De igual manera, en la comunidad solicitaron asfaltado para las cuatro calles que existen, las cuales son de tierra, en su mayoría.

"Hace un año hubo un proyecto de asfaltado en la calle José Antonio Anzoátegui, la Principal, y como sobró un poquito de material lo echaron en dos callecitas, la Esperanza y Prosperidad, pero fue sólo un pedazo de la calle, como a la mitad, la otra mitad quedó de tierra como el resto, recibieron un poquito de agua, como quien dice", mencionó Guillén.

Barcelona / Elisa Gómez