Voz Comunitaria | En el sector II de La Ponderosa de Barcelona demandan mejores servicios y asfaltado

Habitantes del sector II de La Ponderosa, comunidad ubicada en la zona sur de Barcelona, en el estado Anzoátegui, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a brindar mejores servicios públicos y a la recuperación de las calles.

En primer lugar, los residentes consultados pidieron que se trabaje en optimizar la distribución de agua potable por tubería porque, aseguraron, que suelen transcurrir más de dos semanas sin ser abastecidos.

"Ahorita estamos secos, pasamos la Semana Santa sin agua. Aquellos que tiene cómo almacenar para varios días no pasan tanto trabajo, pero quien no tiene, como yo, debemos comprar en Bs 100 el tambor. Para mí esta situación es muy difícil porque me mantengo con la pensión y el bono que pagan mensual, entonces tengo que dejar de comprar algo para pagar el agua", expresó María Guaina, quien dijo tener 40 años viviendo en esa comunidad.

Rafael Ruiz, quien habita en la calle El Amparo, conocida como 8, solicitó que se revise el funcionamiento de la válvula de la tubería matriz que, al parecer, se ubica del lado de la autopista José Antonio Anzoátegui, a la altura de la urbanización Villas Olímpicas, para ver sí se envía la presión necesaria para esta parte de la población.

"Yo recuerdo que antes, hace como 15 años, cuando la llave maestra estaba por la entrada del módulo uno la abría y salía bien el agua, pero ahora que está de ese lado, no sé si es que no están abriendo bien y por eso es que falla el agua", mencionó Ruiz.

Electricidad

De igual manera, los vecinos solicitaron a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que cesen los constantes cortes en el servicio.

"La luz la cortan casi todos los días y duramos demasiadas horas. No entendemos porque siempre es este sector, porque en otros no se va tanto como aquí", manifestó Ruiz.

Según la vecina Romi Rivas la situación eléctrica golpeó fuerte a la comunidad el pasado lunes 22 de abril.

"Se registraron dos apagones, uno en la mañana y otro en la noche, duraron alrededor de tres o cuatro horas cada uno. Se está yendo mucho el servicio y pareciera que esta comunidad es la que más utilizan para los cortes", resaltó Rivas.

Guaina también pidió que mejoren la recolección de los desechos sólidos, pues aseguró que el servicio no es constante.

"El aseo viene es a veces o cuando lo mandan, no hay un día establecido. La mayoría del tiempo tenemos que llevar la basura hacia el monte que está por la calle Los Tubos, que es lo más cerca que tenemos para botar. Aquí hay muchas cosas que han dejado de funcionar, por lo menos los postes tienen años que no le hacen mantenimiento, ni siquiera los pintan", agregó Guaina.

Vialidad

Por otro lado, los residentes elevaron su voz para que se trabaje en la recuperación de las calles, debido a que la mayoría luce con el asfalto desgastado.

"Sólo algunas calles principales se pueden ver, más o menos asfaltadas, pero ni siquiera la ruta completa del transporte público está libre de huecos", aseveró Leida Medina.

En este punto, Rivas pidió principalmente atención para la calle El Amparo, conocida como 8, porque dijo que no sólo requiere ser rehabilitada, sino también que se le construyan drenajes.

"Aquí caen todas las aguas servidas que vienen de la calle 7 y de la Junín. Tiene más de 15 años en malas condiciones porque todo se estanca aquí y cuando llueve el problema es peor. Tenemos años pidiendo que se le busque solución a este problema, para que el agua corra hacia la calle Los Tubos y asfalten, pero no ha habido respuesta", afirmó Rivas.

De igual manera, vecinos reportaron el mal estado de las rejas de algunas alcantarillas a tal punto, que los conductores deben pasar con precaución.

Barcelona / Elisa Gómez