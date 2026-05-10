Trinidad y Tobago niega impacto visible por derrame denunciado por Venezuela

El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, aseguró este domingo que no existe evidencia visible de hidrocarburos en el Golfo de Paria tras el derrame denunciado por Venezuela, que el gobierno de Delcy Rodríguez calificó como una “grave afectación ambiental” para ecosistemas marinos compartidos por ambos países.

“Inspecciones de seguimiento hechas por drones y embarcaciones indicaron que no se avistan remanentes de hidrocarburos en la superficie del agua”, afirmó Moonilal en declaraciones ofrecidas a EFE.

Las declaraciones del funcionario trinitense ocurren un día después de que Venezuela denunciara ante la comunidad internacional un supuesto derrame petrolero originado en territorio de Trinidad y Tobago, con presuntos impactos sobre manglares, humedales, fauna marina y comunidades pesqueras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado difundido por la Cancillería venezolana y replicado por el canciller Yván Gil, el gobierno afirmó que reportes técnicos preliminares alertaban sobre “riesgos severos” para el equilibrio ecológico de la región.

“El Gobierno bolivariano ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención del derrame”, indicó la Cancillería venezolana.

Moonilal explicó que el derrame fue detectado el pasado 1 de mayo por la empresa estatal Heritage Petroleum en las inmediaciones de uno de sus campos petroleros, lo que activó los protocolos de emergencia de Trinidad y Tobago.

Según el ministro, Heritage notificó inmediatamente al Ministerio de Energía, la Guardia Costera y la Autoridad de Manejo Ambiental, mientras se autorizaba el despliegue de químicos para contener el material contaminante.

“Los modelos de trayectoria indicaban que, si no era tratado, el material de hidrocarburo podía cruzar la frontera marítima entre Trinidad y Venezuela en el Golfo de Paria”, sostuvo Moonilal.

No obstante, aseguró que las labores de dispersión química se realizaron entre seis y ocho millas náuticas de la frontera marítima y que las evaluaciones visuales posteriores confirmaron que el crudo “se desintegró efectivamente”.

El ministro estimó que el derrame alcanzó aproximadamente 10 barriles de aceite y señaló que la fuga fue controlada el mismo 1 de mayo, mientras que el sistema afectado volvió a operar al día siguiente.

Pese a las diferencias sobre la magnitud del incidente, Moonilal afirmó que Trinidad y Tobago mantiene comunicación con las autoridades venezolanas y aseguró que ambas naciones podrían trabajar en mecanismos conjuntos para atender futuros incidentes ambientales en la frontera compartida.

“El Ministerio de Energía continuará colaborando con todas las autoridades locales y extranjeras”, indicó el funcionario.

La controversia ocurre en medio de una relación energética compleja entre ambos países, que comparten proyectos gasíferos y delimitaciones marítimas en el Golfo de Paria, una zona estratégica por sus reservas de hidrocarburos.

Caracas / TalCual