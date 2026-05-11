Fundación Magallanes entregó implementos deportivos a escuelas de béisbol

Recientemente en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo, se llevó a cabo un importante donativo de implementos deportivos gracias a la Fundación Magallanes de Carabobo y su Comité Social en el cual se vieron beneficiadas 28 escuelas de béisbol menor a lo largo y ancho de todo el estado ubicado en la región central de Venezuela.

Según una nota de prensa, elaborada por el departamento de prensa de Navegantes del Magallanes -club de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)-, esta donación es de las más grandes que, frecuentemente, otorga la organización filibustera, porque se trata de implementos como cascos, bates y pelotas que son totalmente necesarios para la labor diaria dentro de cada escuela en el desarrollo de los pequeños peloteros.

“Estamos muy contentos por este donativo. Como lo hemos hecho en los últimos años, la principal razón es apoyar en el desarrollo de todos estos niños que tienen el sueño de llegar a ser peloteros profesionales”, expresó Diana Cogorno de Arias, Presidenta del Comité Social de la Nave.

“Es hermosísimo verlos en el terreno recibiendo esos implementos, y luego en las tribunas junto a sus familiares”.

Año a año, la Fundación Magallanes cuenta con el apoyo de la Asociación Carabobeña de Béisbol, representado por su presidenta Liliana Meléan, para poder hacer lo posible y que la mayoría de escuelas en todo el estado puedan recibir el importante donativo.

Orgullo

“Estamos muy orgullosos de ustedes, porque como deportistas hacen futuro. Recuerden siempre hacerle caso y agradecerles a sus padres e instructores, porque ellos siempre hacen sacrificios para acompañarlos en cada práctica y cada juego”, fue el mensaje de Cogorno de Arias a los pequeños peloteros. "Es importante que no descuiden los estudios, para que en un futuro no solo puedan ser peloteros profesionales, sino grandes personas”.

Asimismo, los niños que estuvieron presente en el evento escenificado en el “Coso de la Michelena” disfrutaron de una gran jornada en la que además se entregaron refrigerios y obsequios, todo gracias a los patrocinantes que también hicieron posible, entre ellos Monaca, Crema helados, Alinieve, Tom, PepsiCo, Polar.

Más allá del gran donativo realizado también se llevó a cabo, por tercer año consecutivo, el Mini Jonrón Derby como actividad para darle la oportunidad a los representantes de cada escuelita de demostrar sus habilidades con el bate, tal como lo hacen sus jugadores favoritos a nivel profesional.

Luego de realizarse las respectivas rondas de clasificación, quedaron cinco finalistas para que resultara ganador José Cova en representación de la Escuela “Magallanes”, quien por supuesto recibió un premio especial al igual que sus cuatro contrincantes que también recibieron obsequios.

Valencia / Redacción Web