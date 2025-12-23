Voz Comunitaria | En el sector I de La Ponderosa de Barcelona solicitan recuperación de espacios y servicios (+Fotos)

Habitantes del sector I de La Ponderosa, comunidad ubicada al sur de Barcelona, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen para la recuperación de espacios y servicios públicos.

Relataron, como ejemplo, las condiciones en las que se encuentra desde hace más de cuatro años una cancha deportiva que está en la calle Los Tubos, a escasos metros de la Base de Misiones: el tablero de baloncesto está en mal estado, no tiene cerca perimetral, carece de pintura y hasta iluminación.

Así como también, de la maleza que invade el terreno que está al lado, considerado como un estadio, aunque carece de todas las herramientas necesarias.

"Nos gustaría que acondicionaran ambos espacios. La cancha antes tenía su cerca, sus tubos, pero la desvalijaron y el estadio, cuando lo limpian uno juega softbol, pero se requiere que también se acomode, que se rellene y se habilite como tal porque aquí hay gente que le gusta el deporte", expresó Gilberto Maigua, quien tiene más de 30 años viviendo en la comunidad.

Servicios

Se conoció que a raíz del estado en que se encuentran estos espacios y por las fallas en el servicio de recolección de basura, algunas personas dejan sus desechos sólidos en los alrededores.

"El aseo pasa por temporada y cuando lo hace, los trabajadores vienen con pretensiones, quieren que le demos un producto. Yo particularmente camino ese monte para adentro, para botar mi basura, no la ando dejando regada por cualquier lado", relató Celina Salazar.

Según Salazar, existe un proyecto para pintar la cancha, pero hasta ahora desconoce qué ha pasado con la ejecución.

"Ahí juegan los muchachos al final de tarde, pero a pesar de eso, no se concreta ninguna mejora. Muchas personas dicen que deberían meter allí un plan de viviendas y le dan más utilidad", dijo.

Mariana Marcano y Ana Balboa solicitaron que sea atendida las debilidades que presenta el abastecimiento de agua potable por tubería.

"Viene cada 15 o 20 días y de madrugada, después tenemos que estar comprándole a las cisternas a Bs 300 el tambor. Los gobernantes están atendiendo solo al centro, los invitamos a que se metan a los barrios. La gente humilde de los barrios es quien los pone en sus puestos, con sus votos", destacó Balboa.

Pidieron también que reparen las rejillas de las alcantarillas, especialmente, las que están entre la calle Los Tubos con Anzoátegui porque están en malas condiciones. Así como también, que asfalten algunas calles que aún se mantienen de tierra.

Barcelona / Elisa Gómez