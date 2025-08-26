Voz comunitaria | En el sector Hípico de El Viñedo solicitan mejoras en la vialidad y los servicios (+Fotos)

Habitantes del sector Hípico de El Viñedo, ubicado en la zona sur de Barcelona, solicitan a las autoridades competentes que se aboquen a trabajar en mejorar la vialidad y los servicios públicos.

"Todos los años están asfaltando las calles y siguen en las mismas condiciones, algunas de tierra y otras con huecos. No hace mucho y que ganaron las máquinas de cortar monte (proyecto de la Consulta Popular Nacional) y eso por aquí no se ve, en otros sectores sí, pero aquí yo no los veo y bastante falta que hacen", expresó Flor Figuera.

Según Figuera, son alrededor de cinco vías, entre calles y callejones, que requieren atención en la comunidad que tiene más de 30 años de fundada.

Con ella coincidió Carlos Fuentes, quien también elevó su voz para que mejoren las condiciones en las que viven los ciudadanos.

"Hay unas calles que están más feas que otras y cuando llueve todo se pone peor. Necesitamos que por favor se aboquen, para que todos podamos disfrutar de buenas calles", mencionó Fuentes.

Mantenimiento

Por otro lado, Figuera pidió que se aboquen a hacerle mantenimiento a los postes de electricidad, puesto que algunos tienen huecos causados por el óxido; así como también en recuperar todo el tendido eléctrico.

"Hay un poste que está peligroso en la calle Nueva, porque tiene un hueco en la base y ahí está montado un transformador, que a veces echa candela. Me da miedo porque a veces andan los niños por allí jugando y pueden meterle la mano a ese poste y pasa algún accidente. No hace mucho por aquí se reventaron unas guayas y un perro iba pasando y le dio corriente, porque aquí a nada le hacen mantenimiento", enfatizó Figuera.

Maribel Ibarra, habitante de esta calle, solicitó que sustituyan el convertidor eléctrico el cual, supuestamente, data de unos 30 años.

"Nosotros tenemos problemas con ese transformador que está pidiendo auxilio, bota aceite. Necesitamos que lo cambien y coloquen uno de mayor capacidad, para que el servicio funcione mejor", solicitó.

Frecuencia

De igual manera, en la comunidad instaron a las autoridades a mejorar el abastecimiento de agua potable por tubería, la cual les llega, al parecer, por rebombeo desde unos tanques que hay en la comunidad.

Alegan que la distribución la hacen semanal y a algunas personas no les alcanza la cantidad almacenada para esperar el siguiente ciclo, por lo que deben acudir a los camiones cisternas en donde cobran, mínimo Bs 150, por recargar un tambor.

También solicitaron que le hagan mantenimiento constante al canal de desagüe que pasa por la comunidad que, actualmente, está lleno de maleza y que la recolección de basura se haga con más frecuencia.

Barcelona / Elisa Gómez