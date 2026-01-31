Voz Comunitaria | En el sector Eulalia Buroz sueñan con calles asfaltadas

Tener calles asfaltadas es la primera respuesta que dan los habitantes del sector Eulalia Buroz, zona rural del municipio Sotillo, cuando son consultados por la que para ellos es la principal necesidad que tiene la comunidad.

Explicaron que la vialidad rústica los priva de tener transporte interno, sin contar que cuando llueve con fuerza se vuelve complicado salir de sus viviendas por la cantidad de barro que se forma. A eso le sumaron que las casas viven llenas de polvo, sobre todo cuando hay brisa fuerte.

Otros vecinos indicaron que otro de los problemas que tienen es la ausencia de personal en un ambulatorio cercano, lo que los obliga a, en casos de emergencia, tener que ir directamente al hospital Luis Razetti de Barcelona.

Proyecto a medias

Joaquín Medina es uno de los habitantes del sector Eulalia Buroz, donde residen alrededor de 30 familias. Según el señor, el problema de las calles tiene como origen el hecho de que, como la mayoría de comunidades de la zona rural de Sotillo, empezaron como una "invasión".

"De a poco comenzamos a tener electricidad y agua, pero de resto no se ha avanzado mucho más. Prácticamente no tenemos vialidad y tampoco sistema de cloacas, que es lo básico de cualquier comunidad", indicó.

Jorge Morón coincidió con Medina y añadió que en una de las últimas consultas populares del año 2025 la comuna votó por un proyecto de mejora vial. Sin embargo, el resultado no fue lo que esperaban ya que solo se rellenaron huecos con escombros.

"Se hizo un trabajo de colocar material para más o menos emparejar, pero eso fue como un 'pañito caliente' y no una solución real. Seguimos esperando a ver si en algún momento hay una obra de verdad de asfaltar las calles", expresó.

El hombre también dijo que no hay carrito por puesto o autobús que se meta hacia la zona, lo que los obliga a caminar unas tres cuadras, aproximadamente, desde la vía principal El Rincón-San Diego, que es por donde pasa transporte público. Otros prefieren quedarse en el sector La Floresta y desde ahí llegar a su casa a pie, pero ambas formas implican lidiar con sol, lluvia, etc.

Fuera de servicio

Yaritza Velásquez comentó que tienen un ambulatorio cerca, pero actualmente son pocos los que se animan a acercarse en caso de requerir atención médica, pues "nunca hay gente". "La gente prefiere ver si se le pasa el malestar en casa porque ir para allá es perder tiempo", señaló.

La mujer contó que tienen como alternativa un ambulatorio en La Floresta y la asistencia que puede brindarles el personal de la Organización No Gubernamental (ONG) Médicos Sin Fronteras, al que encuentran en la sede de la escuela Fe y Alegría de la zona.

"Pero en los casos de emergencia todos prefieren ir directamente al hospital (Luis) Razetti para no arriesgarse a dar vueltas por los ambulatorios, a riesgo de que no los atiendan", resaltó.

Fallas menores

Velásquez y Morón compartieron la opinión de que cuentan con el servicio de energía eléctrica permanentemente, aunque cuando falla, genera incomodidad. Relataron que en las últimas semanas han tenido días en los que la luz se va por varias horas, pero no es tan frecuente.

Insistieron en que tampoco tienen sistema de cloacas, lo que ocasiona que las aguas servidas corran por un mini canal que bordea varias de las casas y termina en el canal que está hacia la vía principal y pasa por detrás del complejo de estadios de béisbol situado en el área.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo