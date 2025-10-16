Voz Comunitaria | En el sector 9 de Abril de San Martín llevan tres meses esperando por culminación de colectores

Tres meses llevan los habitantes del sector 9 de Abril de San Martín, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, a la espera de que culminen un trabajo de sustitución de una tubería de aguas servidas, que abarca la mitad de la calle.

La vecina Petra Maritza Mundaraín, explicó que todo comenzó porque acudió a la alcaldía para denunciar que tenía derrames de aguas servidas dentro de su casa y una cuadrilla se dispuso a destapar los caños obstruidos.

Pero al abrir se encontraron con una tubería deteriorada y decidieron sustituirla. Y al abrir más arriba se encontraron con que había más ductos dañados y al cambiar un tubo, se dieron cuenta que requerían seis piezas más.

Dijo que al no tener el resto de los tubos decidieron parar el trabajo para completar la dotación y desde hace tres meses están esperando, con el temor de llegar a diciembre con la cloaca abierta.

Más detalles

Denunció que las aguas putrefactas han causado enfermedades en niños y adultos mayores que viven en el sector. “Cuando llueve esto es horroroso. Se llena el hueco y las aguas sucias salen por los inodoros de las casas”.

Lamentó que la situación, en parte, sea generada por los mismos vecinos, porque cuando destaparon se consiguieron pantalones, ropa de todo tipo, objetos grandes y abundante excremento de cerdo.

Unas 25 casas de la calle se ven afectadas por el problema y pese a que los líderes de calles han estado al pendiente y haciendo gestiones, aún siguen sin una respuesta específica sobre la solución.

Esperanza

Hilda Morao, otra residente con 50 años en la zona, precisó que sólo cuentan con dos tubos, el resto sigue sin llegar.

Se lamentó que el problema ha comenzado a causar enfermedades, tal es su caso que presentó problemas con la garganta. “Me vi muy mal”.

Le hicieron el llamamiento al alcalde Julio Rodríguez y a la gobernadora Jhoanna Carrillo que diligencien para resolver el problema. “Tenemos esperanza de que nos ayuden”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano