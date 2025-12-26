Voz Comunitaria | En El Refrán anhelan mejoras en el servicio de agua, asfaltado y rehabilitación de la cancha (+Fotos)

En El Refrán, una pequeña comunidad ubicada en el sector Las Delicias de Puerto La Cruz, tienen años con los mismos problemas.

Pese a los constantes llamados de atención de los vecinos, en la zona siguen sufriendo por la falta de agua potable, calles deterioradas y el mal estado de una cancha deportiva.

El equipo de El Tiempo visitó la comunidad a finales del año 2024 y los residentes denunciaron todo esto, además de la inoperatividad del módulo asistencial de la zona, el cual ahora sí está activo.

"Eso sí fue reactivado este año, así que ahora esperamos que sea corregida la falta de agua. Aquí llega cada siete o 10 días, pero eso no debería ser así, el agua debería llegar tres veces a la semana por lo menos", comentó el ama de casa Luzmary Hernández.

Aunado a eso, la moradora denunció que el canal que pasa por el urbanismo también tiene que ser atendido, pues se llena de basura constantemente y en cualquier momento se podría tapar y causar anegaciones en las viviendas.

En un recorrido hecho por el lugar el pasado 23 de diciembre se observó que hay bolsas de desecho de todo tipo entre la comunidad y la reja que separa con la Refinería de Puerto La Cruz.

Asfaltado

En cuanto al estado de las vías de acceso a la comunidad, el comerciante Jeremías Mundaraín aseguró que en 20 años de fundada nunca ha recibido "ni un aguita de asfalto".

Lamentó además que este año se haya producido un hueco enorme en una de las cunetas que conecta con la parte trasera de la zona, la cual catalogó de "muy peligrosa".

"Allí han caído carros y nadie hace nada. Necesitamos que asfalten y que nos resuelvan el problema del agua. Todos los días se ve gente caminando hasta la entrada de Las Delicias para buscar agua, es triste ver tantos muchachitos cargando agua", acotó.

En el caso de la cancha se observó que las arquerías y el tubo que sostiene el aro de basquet están pintados, y además tiene su malla para jugar baloncesto, pero la mayoría de la cerca está caída y el piso está muy deteriorado.

A esto hay que sumarle que en una parte del recinto hay bolsas de basura acumuladas y gran cantidad de maleza.

Vecinos esperan que este año las autoridades locales rehabiliten el lugar, que es el principal sitio de esparcimiento para niños y jóvenes.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez