Voz Comunitaria | En El Eneal II del municipio Bolívar claman agua potable por tubería (+Fotos)

Que restablezcan el servicio de agua potable por tubería es la principal solicitud que hacen los habitantes de la población de El Eneal II, ubicada en la zona rural del municipio Simón Bolívar.

Según relataron las personas consultadas, desde hace más de ocho años no son abastecidos con el líquido tratado, enfrentándose diariamente a dificultades para poder tener para el consumo.

Además, los vecinos piden que mejoren las condiciones de la vialidad y hasta la recolección de los desechos sólidos.

"El sector necesita principalmente el agua potable y el servicio de asfaltado. Aquí se asfaltó una vez, pero hicieron un trabajo mal hecho. Fue muy delgado lo que hicieron", fue lo primero que expresó el septuagenario Jesús Gómez, quien dijo tener más de 50 años viviendo en la comunidad.

Según Gómez, la población cuenta con un líquido sin tratar que les llega por tubería, al parecer, desde la zona de El Rincón, pero sólo lo usan para los quehaceres del hogar.

Dijo que para tomar y cocinar, la mayoría se moviliza con sus envases en carretillas y carruchas hacia la empresa Polar, donde les permiten abastecerse de agua potable de forma gratuita, de lunes a viernes.

"Desde hace más de ocho años no tenemos agua potable por tubería, la planta que nos surtía se paralizó y luego nunca la rehabilitaron. Desde hace años están tratando de colocarla de la INOS (donde funciona la planta José Antonio Anzoátegui), pero las tuberías de la INOS, según llegan hasta la altura de la Polar y hay que hacer el empalme. Hasta ahora no se ve nada, todo está estancado", mencionó Gómez.

En cuanto a la vialidad, Gómez comentó que desde hace más de cinco años se refleja el deterioro del asfalto, el cual colocaron hace más de ocho años.

"Después de tres años empezó a deteriorarse con la lluvia porque el asfalto fue muy delgado, era la primera vez que asfaltaban y tenía que ser de un espesor más grueso", enfatizó Gómez.

Proyecto

Denis Fajardo, otro de los residentes, manifestó que la comunidad ha llevado a la Consulta Popular Nacional el plan para restablecer el servicio, sin obtener soluciones.

"La necesidad de aquí es prácticamente el agua potable, porque nosotros tenemos años ya con las tuberías metidas y el agua nos la quitaron, porque sí había pero nos la quitaron. ¿Qué pasa? Hemos ganado dos veces aquí las elecciones para el agua y todavía no se ha puesto, lo que falta son como 30 ó 40 metros de tubo. El agua que tenemos ahorita es la que llaman agua bruta, que viene de Caratal y esa agua viene con de todo un poco", afirmó Fajardo.

Al igual que Gómez se quejó también de las condiciones de la vialidad, pero dijo estar consciente de que es un tema que afecta a varios sectores del municipio.

La septuagenaria Paula Leuche pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto, para que los habitantes puedan vivir mejor.

"Principalmente el agua. Uno tiene que ir a buscar el agua para allá para el Caico. Yo soy una mujer enferma, no puedo caminar para buscar agua. A veces no tengo agua para tomar. Uno tiene que comprarla en las bombas, son 100 bolívares y si uno no tiene, ¿cómo uno compra el agua?", se preguntó.

De igual manera, Leuche solicitó que se recuperen las calles y mejore el servicio de recolección de basura que, aseguró, no es constante.

"La última vez que vino el aseo fue hace como 20 días y así, no tiene días establecidos. El año pasado también tuvimos bastantes problemas con eso, que la vez que vino el camioncito se fue y todavía quedaba basura por recoger. Por aquí pasamos mucho trabajo por eso del aseo, el agua, el asfaltado pero cómo hacemos", resaltó Leuche.

Se conoció que son aproximadamente cinco años de este sector que necesitan ser atendidas.

Barcelona / Elisa Gómez