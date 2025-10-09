Voz Comunitaria | En el Cerro Los Cachos de Cumaná piden sustitución de dos postes de alta tensión y arreglo del tanque

Vecinos del Cerro Los Cachos en Cumaná, estado Sucre, denunciaron el mal estado en que se encuentran dos postes eléctricos de esa comunidad, que amenazan con caer y dejarlos sin energía en la zona.

Héctor Brito, habitante de la comunidad, informó que se trata de un problema que ya conocen autoridades como la gobernadora Jhoanna Carrillo, el alcalde Pedro Figueroa y la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

“Ellos decían que faltaban los postes, pero la comunidad, mediante los proyectos comunales, compró los postes”.

Brito señaló que está a la espera de la instalación, antes de que los actuales se caigan y los dejen sin servicio. “Esas guayas abastecen una parte grande de Cumaná. Sabanita, parte de El Bolivariano y Cerro Los Cachos completo”.

Advirtió que el problema afecta de manera particular a las casas que están en la parte de abajo, a las cuales les pueden caer las líneas. “Estamos esperando que Corpoelec se aboque a solucionar el problema de los postes”.

Explicó que se trata de un problema que ya tiene años y los mástiles se encuentran prácticamente en el aire, sostenidos por las líneas.

Otro mal

Aprovechó para denunciar que tienen un problema con el tanque de almacenamiento de agua de la comunidad, que tiene filtraciones y en el Instituto de Servicios Públicos regional (Inaservip), alegaron que no cuentan con cemento para repararlo.

Acudieron igualmente al Servicio Municipal de Infraestructura (Saminfra), por lo que esperan solucionar por esa vía el abastecimiento del material, que es lo más costoso.

Pidió a las autoridades que accionen para solucionar los problemas de servicios que tiene la comunidad, con el problema de los postes y el tanque que se filtra y deja a la gente sin agua. “Veinticinco mil litros de agua se botan por día, porque ya hicimos la prueba y es lo que se bota”.

El tanque, que presenta la falla desde hace unos tres años, abastece a Villa Colombia, Cerro Los Cachos y Cumbres de Bella Vista.

Jesús Rodríguez, otro vecino, ratificó que los problemas son muchos en el sector, y se quejó de que las autoridades se presentan, hablan y después no hacen nada. Al referirse a la falla de los postes, recalcó que se trata de un peligro. “Eso se ve feísimo ahí. Eso es alta tensión”.

Sucre/ Corresponsalía