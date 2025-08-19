Voz Comunitaria | En Cuevas de Guanire solicitan rehabilitación de una calle y embaulamiento de una quebrada

Intransitable. Así se encuentra gran parte de la calle 8 de Noviembre del sector Cuevas de Guanire, en el municipio Sotillo.

Huecos, desniveles y piedras de diferentes tamaños son el común denominador en esta vía.

Además, hay zonas cubiertas de desechos que descendieron al lugar, tras el fuerte aguacero registrado en horas de la tarde del domingo 17 de agosto.

Todo esto hace que el acceso a través de vehículos sea prácticamente imposible.

"Esta calle está bastante deteriorada, pasar es muy difícil y cuando llueve se pone peor porque aquí caen litros y litros de agua de la quebrada que viene de arriba, y eso además saca mucha basura. Cada vez que llueve duro los mismos vecinos salen a la calle a barrer para despejar. En la gestión de Nelson (Moreno) no asfaltaron, pero ojalá que este nuevo alcalde (Jesús Marcano) sí lo haga", manifestó la pensionada Maritza García.

Problema de vieja data

Al ser consultado sobre la situación, el cauchero Santiago Herrera afirmó que desde hace seis años, cuando empezó a prestar sus servicios en la calle 8 de Noviembre, no ha visto ninguna jornada de asfaltado en el lugar.

"Sólo vi que asfaltaron la calle Pinto Salinas, pero esta no. Antes teníamos transporte público en la zona, pero ahora te dejan en la principal, porque es imposible meterse por aquí, ya que se pueden espichar los cauchos", comentó.

Otro de los vecinos de la comunidad, Jonás Marchán, hizo énfasis en que las autoridades no sólo tienen que rehabilitar la calle, sino también culminar el trabajo de embaulamiento que prometieron realizar en la quebrada, desde la zona conocida como El Amparo, pues así no se llenaría de agua la vía cada vez que llueve.

"Prometieron el embaulamiento en El Amparo y lo dejaron así. Dijeron que iban a arreglar eso para que no bajara el agua, ya que eso afecta principalmente a los de la parte baja de Cuevas de Guanire. Ahora, los vecinos también tienen que tomar conciencia y dejar de lanzar desechos a la calle cuando llueve. Yo diría que el alcalde tiene que venir y consultar con los vecinos, darse cuenta de cómo están las calles, de cómo vivimos nosotros", añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez