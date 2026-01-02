Voz Comunitaria | En Bello Monte siguen esperando por asfaltado de varias calles (+Fotos)

Si bien es cierto que a mediados del año 2024 la alcaldía del municipio Sotillo realizó un conjunto de obras en el sector Bello Monte, entre esas el asfaltado de la principal vía de acceso a la zona, aún hay varias calles de la comunidad que están en mal estado.

Huecos, troneras y desniveles predominan en las calles Andrés Eloy Blanco, San Luis, El Silencio, Sucre y 19 de Abril.

Sobre todo, esta última es una de las que está más deteriorada en la actualidad.

Residentes consultados desconocen por qué las autoridades locales no incluyeron estas calles en el plan de asfaltado impulsado el año pasado en el sector porteño.

"Cuando por fin asfaltaron la Principal, pensábamos que iban a terminar de arreglar todas las calles, pero no lo hicieron. Cuando uno entra a Bello Monte todo va bien, pero cuando agarras para las transversales empiezan a sufrir los carros por la cantidad de huecos", comentó el transportista Luis Gómez.

Medidas desesperadas

Ante la falta de respuesta, algunos vecinos se han organizado para "rellenar" los tramos más afectados de algunas calles.

"Aquí compramos cemento entre varios y medio arreglamos una parte del canal derecho de la calle El Silencio, porque nos hemos cansado de hacer llamados y nada. Cuando estuvieron rehabilitando la base de misiones, pensamos que iban a asfaltar, pero no lo hicieron. Esperamos que el próximo año si incluyan la calle El Silencio, que es una de las que está en peor estado", expresó el vecino Henry Millán.

En la zona se ha hecho habitual que los conductores crucen de un canal a otro para esquivar los lugares más deteriorados en las vías de esta comunidad porteña.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez