Voz Comunitaria | Dos meses sin recibir agua llevan los habitantes de seis comunidades de  Sucre

Al menos seis comunidades rurales del municipio Andrés Eloy Banco del estado Sucre, específicamente de la parroquia Mariño, llevan dos meses sin recibir dotación de agua por cisternas, que es el método con el cual los abastecen.

El concejal de Casanay, Héctor Cova, precisó que la afectación alcanza a unas 500 o 600 familias que habitan en la zona alta de ese municipio, que carece de acueductos.

Explicó que el día a día de los habitantes de La Mina, Corozal, Carrizal, Cedeño, Alto Sucre, El Jobal y Las Varas es que deben cargar agua desde dos aljibes y una laguna que hay en la zona, lo cual aparte de la incomodidad, significa consumir agua no apta.

Señaló que en la zona hay un pozo de aguas profundas, con el cual se puede resolver este problema, si hay voluntad gubernamental. “Si es que el gobierno quiere resolver”.

Afectación

Dijo que se trata de una zona con una alta población escolar, porque en cada caserío hay una escuela tipo R-3 y en una de las comunidades está un liceo con más de 100 estudiantes. “Todas esas instituciones, en esas comunidades, no están siendo atendidas con el problema del agua”.

Recalcó que el problema es que el abastecimiento por cisterna, hace dos meses que no se les suministra. “En las mismas comunidades, hay el planteamiento de usar un pozo de aguas profundas, que pertenece a un privado, pero que está a la disposición para hacer convenios y que se le pueda dar agua a esas comunidades”.

El pozo está ubicado a unos 100 metros de la población de Cedeño, desde donde se pudiera abastecer al resto de los poblados, precisó Cova.

