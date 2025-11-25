Voz Comunitaria | Desbordamiento de aguas negras, "el cuento de nunca acabar" en El Paraíso (+Video)

Vecinos del sector El Paraíso de Puerto La Cruz están cansados de vivir entre las aguas negras.

Señalan que cada vez que llueve se encomiendan a Dios, porque el sistema de cloacas de la zona colapsa y el líquido putrefacto cubre las calles Miramar, El Mar y La Esperanza e incluso ingresa a varias casas de la comunidad.

Habitantes consultados temen que se produzca un incremento notable de enfermedades por los altos niveles de contaminación a los que están expuestos a diario.

"Yo soy fundadora de aquí y cuando hicieron este barrio pusieron una tubería pequeña para las cloacas, pero eso empezó a colapsar desde que hicieron el hotel hace años. Por eso cuando llueve esto aquí es horrible, hay malos olores, la gente tiene que ponerse botas plásticas y sacar el agua de sus casas. Muchas casas tienen muros para que no se meta la cloaca", expresó la ciudadana de la tercera edad, Fela Rodríguez.

Según afirmó la moradora, el exalcalde Nelson Moreno les había prometido realizar los trabajos necesarios para solventar la situación, pero no cumplió.

"Ahora vamos a ver si este nuevo alcalde lo hace, ya que el tema con las aguas negras es lo primordial aquí, si se presenta una epidemia nos vamos a morir todos", alertó.

Residentes también denunciaron fallas en el alumbrado público Vecinos aseguran que el problema con las cloacas data de "hace muchos años" En días recientes se observó que en la zona había varios pozos de aguas servidas

Otra voz

Otro de los afectados, Arturo Azócar, indicó que para solventar el problema se tienen que reparar varios colectores caídos en la zona.

Lamentó que cada vez que se desbordan las aguas servidas tengan que "tardar tanto" para achicar el líquido.

"El mal olor que soportamos es permanente. Menos mal que se me ocurrió poner más alta la entrada de mi casa, porque sino se me metiera la cloaca cada vez que llueve", añadió.

https://www.instagram.com/reel/DRe0_S1ju_L/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Iluminación

Aunado a eso, el vecino denunció que el alumbrado público es deficiente en la calle Miramar.

"En las noches se ve poco y los bombillos que tenemos los hemos puesto nosotros. Si no nos hubiésemos preocupado por eso, estaríamos viviendo en oscuridad total. Hacemos un llamado a la alcaldía para que se aboque a resolver los problemas del barrio, que se den una vuelta por aquí, pues hace falta", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez