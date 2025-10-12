Voz Comunitaria | Denuncian que las calles de Brisas del Mar están en pésimo estado

Habitantes del sector Brisas del Mar, en Barcelona, denunciaron que las calles están en pésimo estado. Según indicaron, hay tramos más graves que otros, pero todos necesitan asfaltado.

Carmen Maita comentó que una de las calles que peor luce es justamente la Brisas del Mar, a la altura de la intersección con la Carabobo. Resaltó que allí el problema es grave, pues la carretera es pura tierra y cuando llueve la situación es incómoda.

Otros vecinos señalaron el mal estado (e inexistencia) de algunas tapas de alcantarillas, lo que califican como un peligro sobre todo para los que se trasladan en motos. Agregaron que el arroyo que atraviesa la comunidad también requiere mantenimiento, pues cuando llueve se desborda.

Problema de años

La señora Maita aseguró que el tema del asfaltado es un problema que tiene muchos años y que comparten con la comunidad vecina Barrio Bolívar.

"Las calles en esas condiciones no sólo afectan a los que tienen vehículos. Apenas hace una brisa medio fuerte y se levanta esa polvareda que se mete en las casas y ensucia todo", comentó.

Eneida Arreaza también habló sobre la situación caótica de la calle Brisas del Mar del sector que lleva el mismo nombre, pero hizo énfasis en los días en que se registra precipitaciones.

"Cuando hay lluvia esto se convierte en un 'charquero' horrible. Y se pone peor cuando el aguacero es fuerte y se desborda el arroyo, porque no podemos ni salir de las casas y hay que esperar horas para que baje el nivel del agua", contó.

Ambas mujeres coincidieron en el llamado a las autoridades para que se evalúe el embaulamiento del mencionado canal, pues creen que de esa manera se aliviaría un poco los riesgos de desborde en época de lluvia.

Barcelona/ Javier A. Guaipo