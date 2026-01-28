Voz Comunitaria | Denuncian deficiencias con el agua en el sector Álvarez Bajares de Barcelona

Habitantes del sector Álvarez Bajares, en Barcelona, denuncian deficiencias con el agua potable. Según indicaron, puntualmente en la calle La Línea tienen alrededor de una semana sin el servicio y la situación ya se torna desesperante.

Comentaron que en lo que va de año la distribución del líquido se caracteriza por lo irregular. Dijeron que el recurso ha salido con baja presión y solo por algunas horas, lo que dificulta sus posibilidades de almacenar lo suficiente para poder resolver los quehaceres diarios.

Son más de 30 familias que residen en la mencionada calle y que se ven afectadas por la situación. Algunos optan por cargar desde casas de vecinos en zonas cercanas donde sí llega el agua o desde tomas clandestinas, mientras que otros pocos pagan para que les carguen o adquieren los servicios de un camión cisterna.

Irregularidad

Rosalí Deseda, habitante del sector, indicó que en su hogar prácticamente no ha salido agua en lo que va de año. Explicó que la forma que tienen los vecinos de darse cuenta si llega o no el líquido es por una tubería rota que está en una esquina de la calle La Línea, pero la misma lleva alrededor de una semana seca.

"A principios de la semana pasada salió algo de agua, pero no constante ni con presión, como ha sido en todo enero. Comienza a salir a eso de las 8 de la mañana, se va a mediodía y regresa como a las 2 de la tarde, para luego irse definitivamente a eso de las 6. Lo mismo pasa al otro día y ya luego no tenemos más por cinco días como mínimo", contó.

Más testimonios

Otros lugareños señalaron que cuando el líquido llega con baja presión no sale en todas las casas, si no en apenas tres o cuatro de las más de 30 que hay en la citada calle. Además afirmaron que durante los últimos meses del 2025 el servicio lo tenían hasta cuatro días por semana y con suficiente fuerza como para almacenar hasta que volviera a salir.

Pidieron a las autoridades correspondientes, puntualmente a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), que informe si hubo cambios en el ciclo de distribución que aplica o si hay algún problema que impide brindar el servicio con la regularidad de meses anteriores. Fueron insistentes en la solicitud de hallar una solución urgente a esta situación, pues se les hace cuesta arriba el día a día sin este recurso básico.

Barcelona/ Javier A. Guaipo