Voz Comunitaria | Comunidad de Guatacaral brinda agua gratis a cumaneses ante la crisis hídrica

En medio de la escasez de agua potable que afecta a gran parte del estado Sucre, habitantes de la comunidad de Guatacaral, de la parroquia San Juan del municipio Sucre, decidieron poner a disposición de manera gratuita sus fuentes de agua para apoyar a familias provenientes de distintos sectores que enfrentan la interrupción del servicio.

La iniciativa solidaria surge como respuesta a la contingencia generada por las fallas registradas en el sistema de distribución que depende del Embalse Turimiquire, donde una obstrucción en uno de sus túneles mantiene sin suministro a varias comunidades desde hace más de una semana.

Ante esta situación, la localidad se ha convertido en un punto de apoyo para decenas de personas que diariamente llegan desde diferentes zonas de Cumaná y otros municipios del estado con tanques, botellones y recipientes improvisados para recolectar agua y trasladarla hasta sus hogares.

“Estamos ahorita siendo solidarios con las personas que están llegando acá a la comunidad para surtirlos de agua, ya que gracias a Dios contamos con el líquido” expresó Mary Bruzual, habitante del sector.

Todo el día brindando agua a los necesitados

Los vecinos informaron que quienes necesiten abastecerse pueden acudir todos los días en un horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la medianoche, mientras se restablece el servicio en las zonas afectadas.

Además del suministro del recurso, algunas familias de la comunidad han permitido que visitantes puedan utilizar sus espacios para bañarse o lavar ropa, como parte del respaldo que brindan a quienes atraviesan las dificultades derivadas de la actual crisis hídrica.

“Gracias a esta comunidad estamos teniendo agua (..) nos tocó resolver porque ya no podemos hacer más nada” precisó Tania Andrade, residente de la comunidad de Brasil.

La acción ha sido destacada por residentes y visitantes como un ejemplo de solidaridad comunitaria frente a la emergencia que impacta a gran parte de la región.

Por otro lado, los afectados ante esta crisis hídrica esperan que esto pueda ser solventado a la brevedad posible, aseguran que la situación llegó al punto de ser insostenible.

Cumaná / Lino Castañeda