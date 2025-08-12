Voz Comunitaria / Colapso de red de cloacas preocupa a vecinos de la Urb. Chuparín

En algunas calles de la urbanización Chuparín, en Puerto La Cruz, colapsó la red de cloacas, luego de la fuerte lluvia registrada en horas de la tarde del domingo 10 de agosto.

La situación se ha agravado tanto que las aguas negras están saliendo de las pocetas, cocinas y patios de varias viviendas de la zona.

Sólo basta con estar unos segundos en las áreas más afectadas para percibir el hedor que se desprende del líquido putrefacto.

Vecinos consultados manifestaron su preocupación y esperan que las autoridades locales se acerquen al lugar para ofrecer una solución.

"Desde el domingo colapsó todo y empezaron a salir las cloacas por las casas. Tenemos toda la vereda y la calle 12 colapsada. También hay aguas negras en las tanquillas de electricidad, de agua y la de gas. En mi caso, las aguas negras salen del baño del patio y de la cocina. He estado sacando agua con la escoba hacia afuera, pero el volumen es muy grande, es imposible. Necesitamos que Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) se apersone lo más pronto posible para solucionar esta situación, no sólo por la contaminación, sino porque es desesperante, uno no sabe lo que está comiendo, ya tenemos tres días en esto y queremos una solución", manifestó la moradora Emma Díaz, una de las principales perjudicadas.

Más afectaciones

En el recorrido hecho por la urbanización se pudo apreciar que en parte de la calle 13 también hay viviendas, donde se puede ver que las cloacas están cerca de las viviendas, e incluso en sus partes internas.

No obstante, en la calle 15 la situación es peor: existen más casas con el líquido putrefacto dentro.

Esto ha llevado a más de uno a buscar distintas alternativas para drenar las cloacas.

"Cuando pasan muchos días, eso bota muchos olores. Yo vine a ponerle agua al morrocoy ayer y tuve que pegar brincos, porque ya estaba la cloaca en el jardín. Nosotros tenemos la pared full de huecos y, si están mis hermanos, hacen alguna zanja para que drene y después toca limpiar la casa", comentó la odontóloga Deyanira Fuentes, quien reside en la prolongación de la calle 13.

La vecina añadió que el colapso de las cloacas también se debe a que los habitantes de los sectores de la parte alta, entre los que mencionó Monte Cristo, arrojan envases plásticos, pelotas, palos y todo tipo de desechos a las quebradas y redes de cloacas.

"Una vez trajeron el camión vactor para destapar y consiguieron un feto. Todo eso viene de allá arriba", acotó.

Residentes de la urbanización Chuparín esperan que la cuadrilla de Hidrocaribe se presente en el lugar con las maquinarias necesarias para limpiar las bocas de visita y solventar de raíz la situación.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez