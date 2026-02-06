Voz Comunitaria | Botes de agua y fallas en el aseo urbano causan preocupación en residentes de Las Charas (+Fotos)

Pasan los días y los vecinos de la calle Ayacucho del sector Las Charas, en la zona alta Puerto La Cruz, siguen padeciendo los mismos problemas: fallas en el servicio de recolección de basura y la existencia de numerosos botes de aguas blancas.

El año pasado esto fue reportado en diferentes ocasiones, tanto bajo el mandato del exalcalde de Sotillo, Nelson Moreno, como ahora que el municipio es dirigido por Jesús Marcano, sin embargo, hasta ahora no se ha ofrecido una solución a los asuntos antes mencionados.

En una visita hecha por la zona el 4 de febrero, se observó que gran parte de la calle sigue cubierta por litros y litros de agua, que dificultan el paso de vehículos y peatones, y que varias áreas del puente que está en la zona se siguen usando como vertedero improvisado.

Voces vecinales

Residentes consultados aseguran que la acumulación de basura es constante, debido a que los camiones del aseo urbano no pasan con frecuencia por el sector porteño.

"Últimamente no han estado pasando. Si ellos pasaran al menos dos veces por semana no se acumularía basura en las casas y no usarían el puente como botadero. La gente viene de la parte alta y echa su basura allí porque los camiones no pasan con frecuencia", aseguró el vecino Tereso Rosal.

Pero para la moradora Milagro Rodríguez, el problema de acumulación de desechos sólidos se acabará cuando el servicio de recolección sea diario.

"Un sólo día que no pasan los camiones y eso se pone horrible, así que lo mejor es que pasen a diario", acotó.

Agua desperdiciada

En cuanto a los botes de agua, cerca del puente hay dos que se produjeron desde el año pasado y a pocos metros de allí se encuentra otro.

Entre las calles Ayacucho y El Silencio hay uno adicional.

Habitantes manifestaron que mientras estas fugas del recurso natural no sean corregidas, quienes habitan en las zonas más altas de Las Charas no recibirán agua por tubería.

"Deberían arreglar eso para que llegue el agua arriba. En la parte alta, el que no tiene bomba le toca cargar tambores desde abajo hasta sus casas", expresó el ama de casa Lilibeth Millán.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez