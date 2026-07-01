Voluntarios brindan atención a afectados que llegan al puerto Eulalia Buroz

Desde el pasado sábado 27 de junio, un grupo de voluntarios se ha dedicado a contribuir en la atención a víctimas de los terremotos de La Guaira y Caracas que han llegado al puerto Eulalia Buroz de Puerto La Cruz, municipio Sotillo del estado Anzoátegui.

Hasta la mañana de este martes 30 registraban un total de 264 personas atendidas en el espacio, desde donde muchos han salido con destino a Margarita.

Según detallaron, brindan atención médica, psicológica y hasta veterinaria, además de alimentos ya listos y por preparar, junto con kits de aseo personal, entre otras cosas.

Cabe acotar que en las instalaciones de ese puerto, colocadas a disposición de los afectados y el voluntariado por las autoridades correspondientes, también sirven como centro de acopio de insumos que posteriormente se le entregan a las víctimas.

Apoyo

Daniel García, uno de los voluntarios, enfatizó que todo el personal médico que atiende en el sitio se puso a disposición por cuenta propia para ayudar a los que se encuentran en condiciones vulnerables, luego de sobrevivir al fenómeno natural.

Otras de las personas que se encarga de apoyar resaltó la importancia que tiene el poder garantizar asistencia psicológica a los afectados, pues en primera instancia les cuesta incluso aceptar un plato de comida.

Ambos indicaron que el grueso de las personas que llega al puerto solo permanece allí unas horas y luego salen hacia Margarita en un traslado que es cubierto plenamente por el Estado.

Sumado a eso comentaron que, en caso de que lleguen indocumentados, el personal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que está en el puerto comercial se encarga de ayudar a renovar cédulas de identidad.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo