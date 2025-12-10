Voceros de comunas de Bermúdez recibieron inducción sobre nuevo sistema electoral comunal

Voceros de las comisiones electorales permanentes de los consejos comunales que conforman las 24 comunas del municipio Bermúdez del estado Sucre, recibieron una inducción sobre la sistematización de las postulaciones para estas estructuras, para lo cual regirá un nuevo sistema electoral comunal.

El encuentro, que se realizó en la sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, tuvo como ponentes a las voceras comunales Janitza Arcila y Nilsa de López, multiplicadoras de la información que se dio en un evento nacional.

Las dos ponentes participaron en una plenaria nacional, los pasados 3 y 4 de diciembre en Caracas, donde se insistió en la necesidad de empoderamiento comunal y afianzar la función y responsabilidad de cada consejo comunal, a fines de consolidar la transformación de estas estructuras.

En el encuentro nacional participaron 162 voceros de todos los estados del país, que contó, además, con la intervención del ministro de Comunas Ángel Prado.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano