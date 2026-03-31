Vocero de la Cámara de Comercio llama a la consciencia ante el maltrato que sufre cuenca de La Cerbatana

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, en el estado Sucre, Tulio Otero, llamó a preservar los recursos hídricos de la región, que es en su opinión, el mejor regalo que se puede dejar a las nuevas generaciones.

La declaración de Otero vino a colación por las denuncias sobre el alarmante nivel de contaminación en la cuenca La Cerbatana, que es además afectada por la tala, la quema y la cría de animales sin regulaciones, prácticas que a su entender hay que combatir con tiempo.

Otero informó que el organismo gremial y la Fundación Prosperi vienen avanzando con el proyecto “Retorno al agua”, que consiste en la reforestación de la cuenca con especies autóctonas, que permitan la producción del vital líquido.

“Creemos que es necesario crear conciencia en la gente y en los institutos educativos, en los consejos comunales, sobre la importancia y necesidad de preservar ese recurso tan valioso para el ser humano”.

Beneficio

Dijo que los resultados del proyecto ya son verificables, con la llegada del agua por tubería a unas 2650 familias de la población de El Rincón, en el municipio Benítez, una de las zonas que se benefician con el vital líquido que produce la cuenca.

Considera que la consciencia es fundamental, sobre todo cuando se habla de ecoturismo y se quiere hacer de La Cerbatana una ruta para la actividad. “Hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar ese tipo de proyectos, que pudieran conllevar que el humano estropee más ese entorno y el recurso hídrico”.

Precisó que en la zona alta de El Rincón se han sembrado unas cinco mil plantas de cacao, café, entre otros y se piensa abordar otros sectores. “La idea es esa, preservar y devolver la humedad a través de esas especies, para que se pueda volver a generar el agua”.

Sucre / Yumelys Díaz