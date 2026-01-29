Vocero aclara estatus de las investigaciones para combatir el coral Unomia

Mariano Oñoro, director de la Fundación Costa Viva, aclaró el estatus de las pruebas de validación de metodologías para combatir el coral Unomia Stolonífera, que iniciaron en octubre del año pasado.

El también coordinador del Proyecto Unomia especificó que las labores no estaban paralizadas, si no en "stand by". Esto porque se debían hacer supervisiones cada 15 días y la última fue a mediados de diciembre, pero luego se registraron los eventos del 3 de enero en el país.

"Casualmente ayer (28 de enero) la directiva en Caracas, responsable de las mesas técnicas y de estas pruebas de validación, se comunicó con nosotros para confirmar la reactivación de las actividades en los próximos días", dijo Oñoro a través de un video publicado en redes sociales.

Fue enfático en mostrar respeto hacia todos los involucrados en esta labor que se realiza en aras de buscarle una solución a la invasión del coral Unomia Stolonífera en las costas venezolanas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo