Virgen de Valle hecha en madera reaviva la fe en la Aldea de los Pescadores de Puerto La Cruz (+Video)

septiembre 8, 2025
En la Aldea de Pescadores son devotos a la Virgen del Valle / Foto: Cortesía

Cada 8 de septiembre, los vecinos de la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz se unen para celebrar a la Virgen del Valle.

Desde hace más de 30 años, la comunidad venera especialmente a una imagen de la Patrona del Oriente venezolano hecha en madera por el señor Espíritu Hernández.

El paseo de la Virgen del Valle por el mar es otra de las actividades que realizan pescadores y devotos. La procesión ya se ha convertido en un símbolo de identidad.

https://www.instagram.com/reel/DOTlo3yiO9f/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NjM3a3FwaXlzZWQx

Puerto La Cruz / Carlos Morales

 ET 

