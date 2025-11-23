Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Carúpano llamó a consolidar economía sucrense

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, Tulio Otero, afirmó que el estado Sucre está llamado a ocupar un lugar de privilegio en la economía nacional, gracias a sus potencialidades productivas, entre las cuales destacó la extracción de sardina, el cultivo de cacao, la producción de ron y el desarrollo de otros rubros como el coco, el café y el turismo.

Otero, quien representó al gremio en la Expo Sucre Innova, evento que se desarrolla en la zona desde el viernes 21 de noviembre, explicó que pese a estas bondades, cuando se analizan los números, la entidad siempre aparece en la cola de las estadísticas nacionales, situación que, a su juicio, se debe revertir.

“Estamos aquí apoyando este evento porque creemos que Sucre debe ocupar un lugar privilegiado en la economía venezolana y eventos como estos impulsan la actividad económica y la creación de empleos, que a su vez permiten mejorar la situación”.

Reconoció que hay muchas cosas por hacer y recordó que la entidad cuenta con una flota atunera importante, producción de sardina y otras especies marinas en grandes cantidades, que considera deben transformarse y desarrollarse en el territorio para que el sucrense viva mejor.

Sucre/ Corresponsalía