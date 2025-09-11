Vicepresidenta Rodríguez y gobernadora Carrillo activaron en Sucre el plan Independencia 200

La gobernadora Jhoanna Carrillo y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezaron desde el estado Sucre la activación del plan “Independencia 200”, que lanzó el presidente Maduro desde los estados La Guaira, Miranda, Táchira y Falcón.

La vicepresidenta especificó que en Oriente se activaron puntos estratégicos, que abarcan Sucre, Delta Amacuro y Nueva Esparta.

Destacó que la intención es proteger infraestructuras vitales, costas y espacios productivos, todo dentro de lo que Maduro denominó doctrina de “Defensa Integral de la Nación”, que busca “ganar y consolidar la paz”.

En Sucre, informó Rodríguez, se desplegarán efectivos de seguridad, con el fin de resguardar el territorio.

Despliegue

Cerca de las 10 de la mañana de este jueves, una fuerza conjunta militar y policial, acompañada por algunas estructuras comunales, se desplegó por el municipio Bermúdez, como parte del plan Independencia 200.

En motos, militares de la Armada, Guardia Nacional, policías nacional, estadal y municipal y los efectivos de los cuadrantes de paz (Cupaz), se desplazaron por la calle Carabobo de Carúpano, donde hicieron una parada frente al Palacio Municipal.

Algunos vecinos de Playa Grande, como Luisa Hernández, reportaron vuelos nocturnos de aviones este miércoles en la noche.

Sin embargo, se trata de especulaciones, porque ninguna autoridad ha informado sobre movimientos de aeronaves por la zona.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano