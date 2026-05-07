Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios interviene la autopista Antonio José de Sucre

Desde esta semana se iniciaron en el estado Sucre, a través de la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas, a cargo del ministro Juan José Ramírez Luces, una serie de obras preliminares con el fin de abordar fallas de bordes en la troncal 9, autopista Antonio José de Sucre, en los sectores Plan de la Mesa y Sacamanteca.

La intención de la intervención es mejorar el tráfico vehicular en esa importante arteria vial que comunica a Sucre con el centro del país.

En la acción participan equipos del ministerio de Obras Públicas (Mppop) y del Servicio Autónomo de Vialidad del estado Sucre (Saves).

Labores

Las labores comenzaron con el movimiento de maquinaria pesada y el acarreo de piedras para la construcción de muros de gaviones con el fin de estabilizar esa infraestructura vial. En el sitio trabaja maquinaria pesada, un jumbo y un payloader.

Además del beneficio vehicular en ese tramo de la troncal 9, se beneficiará un centenar de familias de la zona.

Sucre / Corresponsalía