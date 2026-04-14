Vente Venezuela se prepara para recorrer sectores de Clarines

El equipo político del partido Vente Venezuela (VV) del municipio Manuel Ezequiel Bruzual, en el oeste del estado Anzoátegui, se prepara para recorrer los sectores de Clarines, parroquia capital.

Según el coordinador general en la jurisdicción, Freddy Guachacuto, la agenda de actividades se comenzará a desarrollar este miércoles 15 de abril.

Señaló que a partir de las 4:00 pm llevarán a cabo un casa por casa, especialmente, en Barrio Obrero, uno de los sectores más populares de la ciudad.

Contacto con el pueblo

"Vamos a tener en Clarines la primera actividad de calle, contacto directo con los ciudadanos, para llevar el mensaje de esperanza por parte de María Corina Machado y por supuesto, una invitación a la ciudadanía a organizarnos, a sumarse a este trabajo que es de Venezuela, para prepararnos para unas elecciones presidenciales", expresó el representante municipal.

De igual manera, Guachacuto manifestó que esta agenda será propicia para extenderle la invitación a los ciudadanos, para la pronta inauguración de la sede municipal del partido, en esta misma parroquia.

Por otro lado, se espera que el sábado 18, a las 8:30 am, se realice una jornada de afiliación al partido, en la avenida principal Fernández Padilla, a la altura del local Mi Farmacia.

Más actividades

"Para esta semana, por los momentos, tendremos dos actividades para iniciar, pero para la siguiente semana tenemos en la mesa realizar cinco actividades, para tener más presencia en la calle", destacó Guachacuto.

El dirigente recordó que el equipo retomó el trabajo político, a finales de enero, con reuniones con las bases en cada una de la parroquias del municipio: Sabana de Uchire Guanape y Clarines.

Sin embargo, la primera actividad de calle que llevaron a cabo fue en Guanape, antes de Semana Santa.

Barcelona / Elisa Gómez