Vente Venezuela denuncia detención de un activista

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, denunció este sábado la detención de uno de sus dirigentes regionales en el estado Barinas, y aseguró que buscan imputarlo por terrorismo en una causa que ya se encuentra cerrada.

"Han transcurrido 24 horas desde el secuestro del dirigente de Vente Venezuela en Barinas, Yoel Sucre", dijo el partido en un mensaje en X, que acompañó con un video del abogado del activista.

Sucre fue detenido el viernes en un puesto de control entre Barinas y Apure, un estado donde, según indica el partido citando a familiares, será presentado ante tribunales por terrorismo.

En el video, el abogado de Sucre, Tomás Aragosta, señala que su defendido estuvo fuera del país por un tiempo, tras ser acusado junto a un compañero de instigación al odio y terrorismo por escribir en unas paredes el mensaje de campaña de Machado en 2024: "Hasta el final".

"Al compañero de él lo detuvieron, al señor Omar Blanco, y este señor fue beneficiado por la Ley de Amnistía y está en libertad", añade el abogado en referencia a la norma aprobada en febrero y promovida por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez como parte de un "nuevo momento político".

Aragosta asegura que el caso fue cerrado y pidió a las autoridades retirar el nombre del activista entre las alertas policiales como persona solicitada.

La denuncia de su detención llega en medio de un nuevo proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno y por el que se espera la liberación de unas 500 personas esta semana, según lo indicado el viernes por la mandataria encargada.

No obstante, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, mantenía hasta el viernes la cifra de excarcelados durante los últimos cinco días en 38.

Caracas / EFE