Vente Venezuela Bermúdez presentó sus propuestas educativas dentro del plan “Tierra de Gracia”

Vente Venezuela (VV) en el municipio Bermúdez, estado Sucre, presentó en un foro con sus propuestas en el área educativa, las cuales se encuentran incluidas en el programa “Tierra de Gracia”.

Wilman Zapata, coordinador de Asociaciones Ciudadanas de esa tolda política, dijo que se trata de del proyecto de la líder María Corina Machado, quien plantea que el desarrollo y avance del país requiere fundamentalmente la corrección de las fallas en el sistema educativo.

Explicó que el programa contempla diagnosticar los problemas de lectura, escritura y matemáticas en educación inicial y primaria y propone ayudas sociales o bonos económicos para que los niños no abandonen la escuela por falta de recursos.

Sistema

El sistema busca generar competencia entre colegios públicos y privados para atraer estudiantes ofreciendo educación de calidad.

Además, plantea mejoras salariales para los docentes, quienes actualmente perciben bajos ingresos por el incumplimiento de convenios y derechos laborales adquiridos.

En el conjunto de porpuesta, Zapata también agregó la recuperación y mejora de las infraestructuras de las instituciones educativas.

Suma

Juvenal Aliendres, coordinador municipal de Vente Venezuela, dijo que el proyecto se pondrá en ejecución en el gobierno de María Corina Machado.

Precisó que en las parroquias se reunieron y realizaron un taller didáctico, en el cual los educadores manifestaron su punto de vista en cuanto a las necesidades a incluir en el proyecto Tierra de Gracia.

Sucre / Yumelys Díaz