Delcy Rodríguez llegó Turquía para participar en la cumbre climática COP31

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este miércoles 11 de noviembre a Turquía para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en la ciudad de Antalya.

Rodríguez arribó al país acompañada de una delegación del Gobierno venezolano, entre cuyos integrantes se encuentran el canciller Oliver Blanco y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. A su llegada, agradeció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por la invitación a participar en el encuentro.

En declaraciones difundidas a través de un video publicado en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, la mandataria encargada manifestó que Venezuela ratificará su compromiso con la protección del medioambiente.

Asimismo, planteó la necesidad de establecer una agenda de trabajo conjunta para atender los efectos de la crisis climática. «Una hoja de ruta, una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos», expresó.

La COP31 comenzó el lunes en Antalya, en medio de llamados a fortalecer la cooperación internacional frente al cambio climático y las diferencias geopolíticas entre los países participantes.

Esta edición de la conferencia se desarrolla bajo un esquema de organización compartida: Turquía asumió la presidencia del encuentro, mientras que Australia está a cargo de liderar las negociaciones.

Caracas / Redacción web