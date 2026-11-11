Secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia, en Colombia

La esposa del alcalde del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, Colombia, fue secuestrada a las 6:10 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre, según informó el presidente Abelardo De La Espriella.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario anunció que ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para evitar que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima hacia territorio venezolano.

De La Espriella señaló que las primeras informaciones apuntan a una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque aclaró que esta hipótesis está siendo verificada.

"He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia", expresó el presidente.

Asimismo, manifestó su solidaridad con el alcalde de Uribia y sus familiares, mientras las autoridades adelantan las acciones para localizar a la mujer.

La víctima fue identificada por medios colombianos como Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago.

Bogotá / Redacción web