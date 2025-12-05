Ventas de pintura en Carúpano se mueven en medio de contrastes marcados por ingresos de la gente

Durante la época decembrina es común ver a muchas familias arreglando sus hogares y adornando para recibir al Niño Jesús. En este proceso, la pintura de la casa es lo más común.

En un recorrido por el centro de Carúpano, en el estado Sucre, se pudo constatar que las ventas se han movido de forma errática durante la temporada, porque mientras en algunos comercios admiten que la salida de mercancía ha sido constante, en otras en cambio, señalan que han sido “malas”.

En la Tienda Montana principal, en la intersección de las calles Carabobo y Victoria, el vendedor Guillermo Noriega dijo que la afluencia se ha mantenido activa durante el día, por lo que las ventas han sido “regulares”.

Señaló que quienes compran pintura mantienen activa la tradición de arreglar sus casas por la época.

El panorama es totalmente opuesto en La Carabobeña, la emblemática tienda de materiales Carúpano, donde el encargado del área de pintura Robert Sira señaló que las ventas han sido muy malas.

Atribuyó el hecho a que los compradores concentran su dinero en adquirir bienes de primera necesidad como la comida. “No ha sido como años anteriores, cuando la afluencia de clientes en los meses de octubre, noviembre y los primeros 15 días de diciembre, se veía más y la rotación de pintura como tal”.

Señaló que este año ha sido distinto y las ventas están literalmente caídas, aunque esperan que haya una recuperación en la salida de material. “La situación actual no le permite a la gente comprar una pintura de calidad”.

Extremos

En Ferrefrío, otra tienda de materiales la calle Independencia con Victoria, una de las dependientas solo atinó a decir que las ventas están muy mal en el renglón de la pintura.

Pero el mayor contraste lo ofreció uno de los encargados de la tienda Camara Fot, Francisco Espinoza, quien señaló que las ventas han sido buenas en los últimos tres meses. “El movimiento ha estado bien, bastante bien”.

Explicó que hay variaciones, y la salida es mayor en los días de quincena, debido a los ingresos de la gente. “Nuestros meses más fuertes son octubre, noviembre y diciembre, y aunque no se crea, enero, porque hay gente que deja los arreglos para ese mes”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano