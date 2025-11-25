Ventas de electrodomésticos se mueven en Carúpano en medio de tibias expectativas del sector

En el municipio Bermúdez del estado Sucre, pese a que hay cierto movimiento comercial en las ventas de electrodomésticos, la mayoría espera que a fin de año aumenten.

En A Import, en la calle Carabobo de Carúpano, una de sus encargadas señaló que sí han salido más artículos, sobre todo después del 15, cuando aumentaron las ventas de congeladores.

En la tienda cuentan con Cashea y reciben muchos compradores de la zona de Paria, que aprovechan el sistema de crédito para llevar sus electrodomésticos. “Se ha estabilizado un poco”.

Otras tiendas

En Lemons, en la calle Independencia, la dependiente Emily Díaz calificó la situación como “regular”, “ahora es que viene temporada”.

Señaló que esperan buenas ventas en materia de celulares, mientras que los congeladores son los más buscados.

La tienda cuenta con tres locales en la misma calle, donde dijo, hay más movimiento comercial a diario.

Quincena

En Central Bodega, uno de los propietarios señaló que la temporada no ha iniciado todavía. “Ha habido movimiento, pero más que todo los días 15, 16, 17 y 18”.

Cree que para la quincena del 30 habrá más movimiento comercial, porque hay muchos clientes que se acercan en esas fechas. “El venezolano deja todo para última hora”.

En el local, los más solicitados son los televisores de 32 pulgadas, las cocinas, neveras pequeñas y congeladores. “Ese es el día a día”. En Central Bodega también cuentan con Cashea y precios de competencia para captar más clientela.

Carmen, una vendedora de Loko Store, en la calle Las Margaritas, fue más críptica al calificar las ventas como malas. “No se ve movimiento ni ambiente navideño”.

En la distribuidora Mega Import, con tres tiendas en Carúpano, el encargado Joan Rodríguez señaló que las ventas, de momento, han estado “suaves”.

Admitió que tenían una expectativa más alta, pero las ventas se movieron “más o menos”, en la quincena. “Los días de cobro, lo que es quincena, se ve más movimiento”.

En el local, son los televisores de 32¨ los que mueven más clientela y esperan que mejoren las ventas. “Que la gente perciba y pueda venir a comprar sus electrodomésticos y telefonía”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano