Venezuela y Rusia ratifican alianza estratégica al cumplir 81 años de relaciones diplomáticas

El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación con Rusia en sectores estratégicos como energía, defensa y ciencia. El anuncio coincide con el 81.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

El canciller venezolano, Yván Gil, destacó a través de sus redes sociales que ambos países consolidaron un "marco formal para la cooperación en los ámbitos político, económico y cultural".

Según el ministro, las relaciones registraron un punto de inflexión significativo a partir de la década de los 2000. Gil atribuyó este impulso al fallecido presidente Hugo Chávez, quien promovió la alianza mediante la cercanía política en un contexto global complejo.

Esta colaboración abarca diversas áreas que incluyen la defensa, la tecnología y un sólido respaldo mutuo en foros internacionales. "En nombre del Gobierno bolivariano, reafirmamos nuestro compromiso de continuar con el fortalecimiento de esta alianza", añadió el funcionario.

Intercambio diplomático

Por su parte, el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, manifestó su convicción de que los países mantendrán la confianza mutua y la cercanía de enfoques para beneficio de sus pueblos.

La Cancillería informó que la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao Faría, sostuvo un encuentro con el diplomático ruso. Durante la reunión, los funcionarios intercambiaron misivas suscritas por los ministros de Exteriores de sus respectivas naciones, en las cuales ratificaron la voluntad inquebrantable de profundizar la amistad y el entendimiento bilateral.

El pasado 2 de marzo, Gil y el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, revisaron en Caracas los progresos de su cooperación estratégica. El encuentro ocurrió semanas después de que Moscú denunciara presiones contra sus compañías para que abandonen el mercado venezolano.

En febrero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció intentos de expulsar a las empresas de su país. Estas declaraciones se produjeron tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, acción en la cual resultaron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Caracas / Redacción web