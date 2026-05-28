Delcy Rodríguez insta a EE. UU. y Europa a perder el miedo a una Venezuela libre de sanciones

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional, con especial énfasis en Estados Unidos y Europa, para que dejen de lado los temores y avancen de forma definitiva hacia el levantamiento del bloqueo económico que afecta a la nación sudamericana.

Durante una actividad en el estado Anzoátegui, transmitida en vivo por Venezolana de Televisión (VTV), la jefa de Estado encargada exclamó: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones".

De acuerdo con EFE, en su intervención ante cientos de simpatizantes, argumentó que la historia del pueblo venezolano se ha caracterizado siempre por la amistad, el apoyo mutuo y la cooperación internacional, por lo que una economía liberada de restricciones solo potenciará dichos valores regionales.

La mandataria enfatizó que su gabinete "no descansa" en el propósito de dotar a Venezuela de la seguridad jurídica y estabilidad comercial necesarias para reinsertarse plenamente en el mercado global.

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Según Infobae y El Nacional, Rodríguez ratificó que su administración mantiene una agenda diplomática activa y permanente con lWashington y Bruselas.

Estas gestiones buscan formalizar y consolidar la flexibilización de medidas coercitivas que se ha venido registrando en los últimos meses, en un escenario marcado por discretos acercamientos políticos y la progresiva reanudación de relaciones con Caracas.

Rodríguez ejerce la presidencia encargada del país tras asumir el cargo el pasado enero, una medida activada por el Poder Judicial para garantizar la continuidad administrativa del Estado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Maduro y su esposa Cilia Flores actualmente encaran un juicio en Nueva York por delitos vinculados con el narcotráfico.

Redacción Web