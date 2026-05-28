Carlos Milano y Sergio Mijares se medirán en las finales de conferencia en Chile

Los venezolanos Carlos Milano, con Universidad de Concepción (UDEC), y Sergio Mijares, con Leones de Quilpué, se enfrentarán en una serie para dirimir al monarca de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

El Campanil, que ya consiguió el título de la Copa Chile hace un par de semanas, barrió en tres partidos a Boston College del alero criollo Luis "Lobo" Mérida.

En el primer duelo, los universitarios dominaron 120-66 a los colegiales, con ocho puntos, ocho rebotes, una asistencia y una recuperación de Milano; mientras que por el quinteto de Maipú, Mérida figuró con ocho contables y ocho capturas.

Otra buena labor de Milano

En el segundo choque, la tropa de Concepción doblegó 119-83 a Boston College, con el aporte de cinco cartones, seis capturas y tres entregas de Milano. Por los caídos, "Lobo" se hizo notar con tres unidades, tres cristales y un pase decisivo.

Los bostonianos no pudieron evitar la barrida y en el tercer choque cayeron 92-83.

Mérida se despidió de la temporada con un tanto, tres rebotes, tres asistencias y un robo de pelota. Por los penquistas, Milano produjo cuatro unidades.

"El último partido fue complicado para nosotros, pero defendimos bastante mejor en el segundo tiempo y hubo acciones claves sobre el final que nos permitieron cerrar el partido. Así que aprovecho para felicitar a mi equipo por el gran trabajo", declaró el entrenador uruguayo de UDEC, Santiago Gómez.

Mijares también clasificó

Leones de Quilpué dominó 3-2 la serie ante Puente Alto, con triunfos de 101-93, 89-81 y 83-68, en los partidos dos, cuatro y cinco, respectivamente.

Las derrotas del quinteto de Valparaíso tuvieron marcadores de 83-76 en el primer cotejo de la serie y 73-64 en el tercero.

Para los melenudos resultó clave el alta del internacional chileno Felipe Inyaco, quien tras concluir sus compromisos en la Liga de Argentina promedió en la serie 19 puntos, 6,4 rebotes y 4,2 asistencias.

El aporte del mirandino Mijares fue de tres tantos, un rebote y una asistencia en el primer choque, tres minutos en el segundo duelo sin hacerse presente en la planilla, cuatro contables, una captura y una recuperación en el tercer desafío y tres puntos y un rebote en el cuarto partido.

"Puente Alto ha sido un rival feroz. De momento debemos celebrar esto y ya luego trabajar enfocados en Concepción", dijo el entrenador español de los actuales campeones del circuito, Guillermo Frutos.

Asimismo, la final de la Conferencia Sur la disputarán Español de Osorno y Puerto Varas.

Santiago / León Aguilar