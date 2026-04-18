Venezuela sella su boleto al Mundial Sub 17 tras vencer a Bolivia en Paraguay

La selección de fútbol de Venezuela aseguró este sábado su clasificación a la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Catar 2026 al derrotar por 1-0 a su similar de Bolivia.

En un encuentro decisivo disputado en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, el conjunto dirigido por Jhonny Ferreira obtuvo el último cupo sudamericano para la cita mundialista, reseñó la agencia de noticias EFE.

El gol de la victoria llegó al minuto 34 del primer tiempo, obra del mediocampista Andy Saavedra, quien capitalizó una de las llegadas más claras del equipo nacional. Pese a la presión constante del cuadro boliviano en la segunda mitad, la defensa venezolana, liderada por la solvencia del guardameta Sebastián Angulo, logró mantener el arco en cero hasta el pitazo final del árbitro argentino Andrés Gariano.

Resiliencia Vinotinto

Tras un camino de alta exigencia en el Sudamericano, Venezuela debió jugarse la vida en este repechaje luego de haber caído previamente ante Uruguay.

De acuerdo con reportes de medios especializados como Directv Sports, la Vinotinto mostró su mejor versión táctica, controlando los tiempos y neutralizando las variantes ofensivas del equipo del altiplano, que se despidió del torneo sin poder alcanzar su cuarta participación histórica en mundiales de la categoría.

FIFA.com informó que con este resultado, Venezuela encadena una secuencia inédita para su fútbol base masculino al clasificar a tres mundiales consecutivos (2023, 2025 y 2026).

Temple nacional

"Es una muestra del temple competitivo de esta generación, que supo levantarse en el momento de mayor presión", destacó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en un comunicado oficial.

La delegación nacional celebrará hoy en tierras paraguayas antes de iniciar su planificación para la cita en Catar, donde buscará superar sus actuaciones previas y consolidar el crecimiento del balompié venezolano a nivel internacional.

Asunción / Redacción Web