Venezuela se proclamó monarca del torneo de fútbol femenino en Panamá 2026

La selección sub 17 femenina de Venezuela, dirigida por Dayana Frías. consiguió recientemente medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al derrotar a Paraguay en la gran final.

Según una nota del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), el equipo criollo que se está preparando para disputar el Sudamericano de la categoría, aprovechó esta competición para poner a prueba todo lo planificado y el resultado fue una medalla de oro más para la delegación venezolana que participa en este evento.

Marcha perfecta

La Vinotinto disputó un total de cuatro partidos, consiguiendo ganarlos todos. Debutaron contra Paraguay (2-1), luego enfrentaron a Panamá (3-0) y cerraron la fase de grupos ante Colombia (1-0).

En la gran final, Venezuela se cruzó una vez más con las paraguayas a quienes lograron doblegar por la mínima diferencia 2-1 y así alzarse con la presea dorada.

Ciudad de Panamá / Redacción Web