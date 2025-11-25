Venezuela rechaza la acusación de "nexo" con Hizbulá, Hamás y hutíes por parte de Israel

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, rechazó la acusación que hizo su homólogo israelí, Gideon Saar, quien afirmó que Venezuela sirve de "nexo" en Suramérica de los grupos islamistas Hizbulá y Hamás y de los rebeldes chiíes hutíes de Yemen, a los que calificó como "Estados terroristas" en Oriente Medio.

En su canal de Telegram, Gil consideró que Saar, a quien llamó "criminal de guerra" y "genocida", no debería mencionar a Venezuela, sino prepararse para "ser juzgado por los crímenes que su Gobierno comete contra el pueblo palestino".

"No nos interesa su opinión ni nos afecta su retórica desesperada", subrayó Gil, quien afirmó que Saar "representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad civilizada".

Lo que dijo Saar

El jefe de la diplomacia israelí aseguró que en Suramérica "los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente" y "el nexo de esta red es Venezuela", según la traducción oficial de un discurso que pronunció durante una reunión de las Cámaras de Diputados y de Senadores en Paraguay.

Saar indicó que "Israel ahora se enfrenta a tres Estados terroristas en el Medio Oriente": contra Hizbulá -según dijo- en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen, al tiempo que sostuvo que estos grupos "no son simplemente organizaciones terroristas".

De igual forma, afirmó que estos países "cooperan entre sí como una red de terrorismo", y alertó que esa "cooperación va más allá del Medio Oriente" y se ha expandido en África, Latinoamérica y "más allá".

Otras frases

"Hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo", subrayó.

El titular de Exteriores se reunió este lunes en Paraguay con el presidente de ese país, Santiago Peña, y con su homólogo anfitrión, Rubén Ramírez. Tras su paso por Asunción, el jefe de la diplomacia israelí tiene previsto visitar Argentina.

Caracas / EFE